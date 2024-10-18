Хто винний у смерті Ліама Пейна з гурту One Direction — деталі

Співак Ліам Пейн. Фото: Reuters

Співак та ексучасник популярного гурту One Direction Ліам Пейн випав з третього поверху та загинув. Поліція вважає, що він самостійно ухвалив трагічне рішення. Також у номері зірки знайшли наркотики та розбиту техніку.

Про це пише TMZ.

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Поліція Аргентини стверджує, що падіння Ліама Пейна з номера, який знаходився на третьому поверсі, не випадкове. Представник правоохоронних органів в Буенос-Айресі повідомив Associated Press, що Ліам "стрибнув з балкона своєї кімнати".

Попередній розтин тіла загиблого показав, що падіння призвело до численних травм — а саме "внутрішні та зовнішні крововиливи". Токсикологічний висновок ще не був оприлюднений.

Фанати вшановують Ліама Пейна. Фото: Reuters

У номері Ліама Пейна знайшли наркотики

Водночас за інформацією аргентинської газети La Nacion, у номері знайшли наркотики, алкоголь, розбитий телевізор та наполовину наповнений келих ігристого.

Наркотики в номері Ліама Пейна. Фото: La Nacion

На столику лежали порожній пакетик від мила Dove, підпалена свічка, обгоріла кришка банки та шматки фольги. Також поліція зафіксувала сліди білого порошку. За попередньою версією, це кокаїн.

За даними Sky News, правоохоронці також виявили препарат клоназепам, який використовується для контролю епілепсії, мимовільних м’язових спазмів або панічних розладів. Відомо, що Пейн страждав на агорафобію.

Номер Ліама Пейна і розбитий телевізор. Фото: La Nacion

Окрім того, стало відомо, що Ліам приїхав в Аргентину разом з дівчиною Кейт Кессіді. Вони зустрічались протягом двох років. Втім, вона втекла з країни у понеділок, а співак зареєструвався в CasaSur Palermo сам.

Місце загибелі Ліама Пейна. Фото: CasaSur Palermo

Нагадаємо, продюсер загиблого Ліама Пейна скасував шоу. Також ми розповідали деталі смерті співака.