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Кто виноват в смерти Лиама Пейна — заявление полиции и наркотики в номере

18 октября 2024 06:00
Валерия Соколенко - Редактор
Кто виноват в смерти Лиама Пейна из группы One Direction.
Певец Лиам Пейн. Фото: Reuters
Валерия Соколенко - Редактор

Певец и экс-участник популярной группы One Direction Лиам Пейн выпал с третьего этажа и погиб. Полиция считает, что он самостоятельно принял трагическое решение. Также в номере звезды нашли наркотики и разбитую технику.

Об этом пишет TMZ.

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Полиция Аргентины утверждает, что падение Лиама Пейна из номера, находившегося на третьем этаже, не случайно. Представитель правоохранительных органов в Буэнос-Айресе сообщил Associated Press, что Лиам "прыгнул с балкона своей комнаты".

Предварительное вскрытие тела погибшего показало, что падение привело к многочисленным травмам — а именно "внутренним и внешним кровоизлияниям". Токсикологический вывод еще не был обнародован.

Фанаты Лиама Пейна
Фанаты чествуют Лиама Пейна. Фото: Reuters

В номере Лиама Пейна нашли наркотики

В то же время, по информации аргентинской газеты La Nacion, в номере нашли наркотики, алкоголь, разбитый телевизор и наполовину наполненный бокал игристого.

В номере Лиама Пейна нашли наркотики
Наркотики в номере Лиама Пэйна. Фото: La Nacion

На столике лежали пустой пакетик от мыла Dove, горящая свеча, обгоревшая крышка банки и куски фольги. Полиция также зафиксировала следы белого порошка. По предварительной версии, это кокаин.

По данным Sky News, правоохранители также обнаружили препарат клоназепам, используемый для контроля эпилепсии, самопроизвольных мышечных спазмов или панических расстройств. Известно, что Пейн страдал агорафобией.

Номер Лиама Пейна
Номер Лиама Пейна и разбитый телевизор. Фото: La Nacion

Кроме того, стало известно, что Лиам приехал в Аргентину вместе с девушкой Кейт Кэссиди. Они встречались в течение двух лет. Впрочем, она сбежала из страны в понедельник, а певец зарегистрировался в CasaSur Palermo сам.

Отель, в котором умер Лиам Пэйн
Место гибели Лиама Пэйна. Фото: CasaSur Palermo

Напомним, продюсер погибшего Лиама Пейна упразднил шоу. Также мы рассказывали о деталях смерти певца.

смерть самоубийство зарубежные звезды Аргентина группа One Direction

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