Саймон Ковелл скасував зйомки через смерть Ліама Пейна з гурту One Direction

Експродюсер померлої зірки гурту One Direction скасував зйомки відомого шоу
Напередодні, 16 жовтня, в Аргентині помер британський співак та колишній учасник гурту One Direction Ліам Пейн. Він або вистрибнув, або випав з балкона свого номера. Через цю трагічну новину телеведучий, продюсер Саймон Ковелл скасував зйомки шоу Britain's Got Talent ("Британія має талант").
Про це повідомляє таблоїд TMZ.
Саймон Ковелл скасував зйомки через смерть Ліама Пейна
Шоу Britain's Got Talent, яким займається Саймон Ковелл скасувало запис у четвер, 17 жовтня, після смерті зірки One Direction. У своїх соцмережах телепродюсер поки не прокоментував трагічну смерть свого колишнього підопічного.
У 2010 році Ліам Пейн, Найл Хоран, Зейн Малік, Гаррі Стайлз і Луї Томлінсон пройшли прослуховування як сольні кандидати для участі в сьомому епізоді британського шоу The X Factor ("Х-Фактор"). Усі вони не змогли досягти успіху в категорії "Солісти" на третьому етапі змагань, але замість цього були об’єднані, щоб сформувати чоловічий бенд з п’яти учасників.
Це рішення прийняв саме Саймон Ковелл, який упродовж шести років існування гурту був продюсером.
Про смерть Ліама Пейна
У поліцію надійшов дзвінок від менеджера готелю Casa Sur в районі Палермо в Буенос-Айресі, який повідомив про "агресивного чоловіка, який, можливо, перебуває під впливом наркотиків та алкоголю". Цим чоловіком виявився популярний співак.
Падіння сталося з висоти приблизно 13-14 метрів. Ексучасник гурту One Direction отримав серйозні травми, несумісні з життям. Досі невідомо, чи це була спроба самогубства або ж стався нещасний випадок. У готельному номері було виявлено пакетики з невідомою речовиною.
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