Саймон Ковелл скасував зйомки через смерть Ліама Пейна з гурту One Direction

Колишній учасник гурту One Direction, співак Ліам Пейн. Фото: Instagram/thexfactor

Напередодні, 16 жовтня, в Аргентині помер британський співак та колишній учасник гурту One Direction Ліам Пейн. Він або вистрибнув, або випав з балкона свого номера. Через цю трагічну новину телеведучий, продюсер Саймон Ковелл скасував зйомки шоу Britain's Got Talent ("Британія має талант").

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

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Саймон Ковелл скасував зйомки через смерть Ліама Пейна

Шоу Britain's Got Talent, яким займається Саймон Ковелл скасувало запис у четвер, 17 жовтня, після смерті зірки One Direction. У своїх соцмережах телепродюсер поки не прокоментував трагічну смерть свого колишнього підопічного.

У 2010 році Ліам Пейн, Найл Хоран, Зейн Малік, Гаррі Стайлз і Луї Томлінсон пройшли прослуховування як сольні кандидати для участі в сьомому епізоді британського шоу The X Factor ("Х-Фактор"). Усі вони не змогли досягти успіху в категорії "Солісти" на третьому етапі змагань, але замість цього були об’єднані, щоб сформувати чоловічий бенд з п’яти учасників.

Це рішення прийняв саме Саймон Ковелл, який упродовж шести років існування гурту був продюсером.

Про смерть Ліама Пейна

У поліцію надійшов дзвінок від менеджера готелю Casa Sur в районі Палермо в Буенос-Айресі, який повідомив про "агресивного чоловіка, який, можливо, перебуває під впливом наркотиків та алкоголю". Цим чоловіком виявився популярний співак.

Падіння сталося з висоти приблизно 13-14 метрів. Ексучасник гурту One Direction отримав серйозні травми, несумісні з життям. Досі невідомо, чи це була спроба самогубства або ж стався нещасний випадок. У готельному номері було виявлено пакетики з невідомою речовиною.

Фанатки Ліама Пейна біля готелю, де помер співак. Фото: Reuters

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