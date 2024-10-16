Яким Майкл Джексон був перед смертю — деталі

Співак Майкл Джексон. Фото: скриншот

Охоронець Майкла Джексона розповів, як йому працювалось у легенди. Він зазначив, що останні місяці співак був досить сумний. Втім, між ними вибудувались гарні стосунки.

Про це пише видання The Sun.

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Майкл Джексон був дуже сумний перед смертю

Білл Вітфілд став охоронцем Майкла Джексона у 2006 році, а саме після того, як співака звинуватили у педофілії.

"Він був дуже сумним. Все було по-іншому, він щойно пережив кілька випробувань. Як і всі, я чув усі ці історії до того, як почав працювати на нього, тому було б цілком нормально, якби я почав сумніватися у ситуації", — зізнався охоронець.

Тому Вітфілд стежив за артистом та його оточенням, за тим, як він спілкувався зі своїми дітьми та іншими людьми. Він з'ясував, що всі звинувачення порожні, адже артист не вчиняв злочинів.

"Мені просто шкода, що він не прожив досить довго, щоб розповісти свою версію історії і дати людям можливість краще зрозуміти, ким він був. Він ніколи б не завдав шкоди дитині. Якось він сказав, що скоріше переріже собі вени, ніж завдасть шкоди дитині. Тому я знаю, що ці звинувачення були для неї образливими. Я можу сказати, що це змінило його", — заявив Вітфілд.

Після скандалів та шаленого тиску суспільства, Майкл Джексон все ж наважився на турне. У березні 2009 року він почав багато репетирувати і виснажувати себе. Охоронець винуватить у смерті артиста лікаря, він вважає, що той допустився помилки.

"Я намагався подумати над тим, чи могло це бути зроблено навмисно. Але думка про те, що (це сталося) від чиїхось рук навмисно, мене не хвилює. Було так багато людей, які просто не хотіли бути поряд з ним, але й було так багато людей, які чогось хотіли від нього. І це може пригнічувати. Він точно був у стресі. А стрес вбиває", — казав охоронець.

Водночас охоронець не одразу повірив у смерть артиста, адже медіа не вперше заявляли подібні теорії.

"І спочатку я не повірив, тому що якось ми їхали по Вірджинії, і по радіо оголосили, що Майкл Джексон помер. А він був на задньому сидінні машини, і я дивився прямо на нього. І я сказав: "Містере Джексон, ви чули, вони сказали, що ви померли?". І він сказав: "О, я постійно це чую", — згадав охоронець.

Білл Вітфілд згадує про свого колишнього керівника, як про приємного друга.

"Він довіряв мені навіть найдорожче, що у нього було — його діти. Я вважав його своїм другом. Йому подобалося кататися в автівці о 3-4 ранку. Ми просто їздили, чи то вгору, чи вниз бульваром Лас-Вегаса... Він просто хотів їхати і дивитися на навколишній світ, нікуди не поспішаючи", — зізнався охоронець.

Нагадаємо, у мережі вирішили, що Майк Джексон "воскрес".Також ми розповідали, чи справді заарештований репер P. Diddy вирив тунелі до маєтка Майкла Джексона.