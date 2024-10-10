P. Diddy вирив тунель до Майкла Джексона — подробиці теорії

Американський музичний продюсер та репер P. Diddy. Фото: Reuters

У мережі ширяться теорії, ніби під будинком заарештованого репера P. Diddy знайшли секретний тунель до маєтку Майкла Джексона. Страхітливі відео схожі на фільми жахів.

Про це пише fandomwire.

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Теорія змови про те, що репер побудував тунельну систему під своїм будинком, виявилась абсолютною маячнею. Фейк почав розповсюджуватися після сфальсифікованого репортажу CNN.

Втім, журналісти Reuters швидко розвінчали цю теорію і заявили, що цей скриншот неправдивий. Єдине, що знайшла поліція, — це грот біля підводного плавального тунелю, тобто басейну.

Нагадаємо, як померла Кім Портер, з якою зустрічався репер P. Diddy. Також ми розповідали, чи дійсно заарештований музичний продюсер мав особливий вхід до маєтку Playboy.

Раніше стали відомі всі деталі проведення "білих вечірок", на яких ймовірно P. Diddy і чинив злочини, в яких його звинувачують.