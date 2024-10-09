Як померла колишня дівчина P. Diddy Кім Портер — подробиці, фото

Як померла Кім Портер — подробиці загадкової смерті ексдівчини P. Diddy
Американська модель та акторка Кім Портер померла 15 листопада 2018 року. Офіційною причиною раптової смерті зірки є пневмонія, однак деякі фани впевнені, що до цього може бути причетний її колишній бойфренд репер P.Diddy.
Редакція Новини.LIVE ділиться подробицями.
Як померла колишня дівчина P. Diddy
Модельна кар'єра Кім розпочалася ще у підлітковому віці. Яскрава зовнішність та харизма допомогли дівчині швидко знайти своє місце в американському шоубізнесі та пробитися до слави.
У 90-х модель закрутила роман з відомим репером Al B. Sure! та народила від нього сина Куінсі, однак стосунки пари швидко розпалися.
У 1991 році Кім познайомилася з Шоном Комбсом, відомим як P.Diddy. Між ними закрутилися пристрасні стосунки, які тривали цілих 13 років.
В цих стосунках у Комбса та Портер народився син Крістіан і доньки-близнючки, Джесі та ДаЛіла. Однак, попри виховання трьох спільних дітей, пара періодично розходилася та мала непорозуміння.
У 2007 році Комбс та Портер офіційно розійшлися. У своїх соцмережах модель продовжувала ділитися спільними фото з колишнім та навіть вітала його зі святами.
Незадовго до своєї смерті Кім також опублікувала фото P.Diddy разом із дітьми на своїй сторінці в Instagram.
Вже за десять днів після публікації Кім знайшли мертвою у власному ліжку. За словами рідних, напередодні зірка мала легку застуду. Смерть 47-річної моделі підтвердили представники P.Diddy.
Парамедики, які прибули на виклик швидкої 15 листопада, вказали причиною смерті наслідки пневмонії. Пізніше було проведено розтин, а дані передали на подальшу експертизу. У січні 2019 офіційно було підтверджено, що Кім померла внаслідок лобарної пневмонії.
Як до смерті Кім Портер причетний P.Diddy
На тлі секс-скандалу з P.Diddy у мережі почали з'являтися нові теорії загибелі моделі. Багато шанувальників впевнені, що до смерті Портер доклав руку її колишній.
Причиною "розправи" P.Diddy з екскоханою могли стати її мемуари. Подейкують, що Кім хотіла опублікувати книгу-викриття про життя з колишнім.
Саме це, на думку багатьох, і стало поштовхом для продюсера "прибрати" матір своїх дітей.
@glamgossip1
Diddy murdered his ex-girlfriend Kim Porter because she knew about his involvement in sex trafficking#diddy #kimporter #hiphop #hiphopmusic #celebrity♬ original sound - GlamGossip1
Однак у вересні цього року на тлі гучних розглядів справи P.Diddy у мережі з'явилася книга "Останній погляд Кім", яка начебто є тими самими мемуарами моделі.
У книзі описані чисельні сексуальні зв'язки P.Diddy з відомими музикантами та акторами, як чоловіками, так і жінками. Окрім того, у текстах йдеться про оргії на "білих вечірках" репера, в яких він змушував брати участь колишню дівчину, навіть під час вагітності. В записах також йдеться проте, що Комбс погрожував Портер розправою та вдавався до фізичного насилля.
@chasityworkmanner
Kim’s Lost Word’s #PDiddy #Chapter1 #introduction #RIP #KimPorter #FYP #viral #Puffy♬ original sound - Puddin
Після смерті моделі книгу начебто опублікували її друзі, яким напередодні загибелі вона передала усі файли. Однак представники P. Diddy вже спростували те, що мемуари є справжніми.
Тим часом захист Шона Комбса вимагає випустити репера під заставу у 50 мільйонів до початку суду.
Також стало відомо, що колишні учасники "білих вечірок" P. Diddy намагаються підкупити жертв, аби уникнути покарання.
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