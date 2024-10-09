Як померла колишня дівчина P. Diddy Кім Портер — подробиці, фото

Кім Портер. Фото: instagram.com/ladykp

Американська модель та акторка Кім Портер померла 15 листопада 2018 року. Офіційною причиною раптової смерті зірки є пневмонія, однак деякі фани впевнені, що до цього може бути причетний її колишній бойфренд репер P.Diddy.

Редакція Новини.LIVE ділиться подробицями.

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Як померла колишня дівчина P. Diddy

Модельна кар'єра Кім розпочалася ще у підлітковому віці. Яскрава зовнішність та харизма допомогли дівчині швидко знайти своє місце в американському шоубізнесі та пробитися до слави.

Колишня дівчина P. Diddy. Фото: instagram.com/ladykp

У 90-х модель закрутила роман з відомим репером Al B. Sure! та народила від нього сина Куінсі, однак стосунки пари швидко розпалися.

У 1991 році Кім познайомилася з Шоном Комбсом, відомим як P.Diddy. Між ними закрутилися пристрасні стосунки, які тривали цілих 13 років.

Кім Портер з P.Diddy. Фото: instagram.com/ladykp

В цих стосунках у Комбса та Портер народився син Крістіан і доньки-близнючки, Джесі та ДаЛіла. Однак, попри виховання трьох спільних дітей, пара періодично розходилася та мала непорозуміння.

У 2007 році Комбс та Портер офіційно розійшлися. У своїх соцмережах модель продовжувала ділитися спільними фото з колишнім та навіть вітала його зі святами.

Кім Портер та Шон Комбс з доньками. Фото: instagram.com/ladykp

Незадовго до своєї смерті Кім також опублікувала фото P.Diddy разом із дітьми на своїй сторінці в Instagram.

Репер P.Diddy разом з дітьми. Фото: instagram.com/ladykp

Вже за десять днів після публікації Кім знайшли мертвою у власному ліжку. За словами рідних, напередодні зірка мала легку застуду. Смерть 47-річної моделі підтвердили представники P.Diddy.

Парамедики, які прибули на виклик швидкої 15 листопада, вказали причиною смерті наслідки пневмонії. Пізніше було проведено розтин, а дані передали на подальшу експертизу. У січні 2019 офіційно було підтверджено, що Кім померла внаслідок лобарної пневмонії.

Модель Кім Портер. Фото: instagram.com/ladykp

Як до смерті Кім Портер причетний P.Diddy

На тлі секс-скандалу з P.Diddy у мережі почали з'являтися нові теорії загибелі моделі. Багато шанувальників впевнені, що до смерті Портер доклав руку її колишній.

P. Diddy та Кім Портер. Фото: instagram.com/ladykp

Причиною "розправи" P.Diddy з екскоханою могли стати її мемуари. Подейкують, що Кім хотіла опублікувати книгу-викриття про життя з колишнім.

Саме це, на думку багатьох, і стало поштовхом для продюсера "прибрати" матір своїх дітей.

Однак у вересні цього року на тлі гучних розглядів справи P.Diddy у мережі з'явилася книга "Останній погляд Кім", яка начебто є тими самими мемуарами моделі.

У книзі описані чисельні сексуальні зв'язки P.Diddy з відомими музикантами та акторами, як чоловіками, так і жінками. Окрім того, у текстах йдеться про оргії на "білих вечірках" репера, в яких він змушував брати участь колишню дівчину, навіть під час вагітності. В записах також йдеться проте, що Комбс погрожував Портер розправою та вдавався до фізичного насилля.

Після смерті моделі книгу начебто опублікували її друзі, яким напередодні загибелі вона передала усі файли. Однак представники P. Diddy вже спростували те, що мемуари є справжніми.

Тим часом захист Шона Комбса вимагає випустити репера під заставу у 50 мільйонів до початку суду.

Також стало відомо, що колишні учасники "білих вечірок" P. Diddy намагаються підкупити жертв, аби уникнути покарання.