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Как умерла Ким Портер — подробности загадочной смерти экс-девушки P. Diddy

9 октября 2024 23:30
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Как умерла бывшая девушка P. Diddy Ким Портер — подробности, фото
Ким Портер. Фото: instagram.com/ladykp
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Американская модель и актриса Ким Портер скончалась 15 ноября 2018 года. Официальной причиной внезапной смерти звезды является пневмония, однако некоторые фаны уверены, что к этому может быть причастен ее бывший бойфренд рэпер P.Diddy

Редакция Новини.LIVE делится подробностями.

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Как умерла бывшая девушка P. Diddy

Модельная карьера Ким началась еще в подростковом возрасте. Яркая внешность и харизма помогли девушке быстро найти свое место в американском шоу-бизнесе и пробиться к славе.

Бывшая девушка P. Diddy – Ким Портер
Бывшая девушка P. Diddy. Фото: instagram.com/ladykp

В 90-х модель закрутила роман с известным рэпером Al B. Sure! и родила от него сына Куинси, однако отношения пары быстро распались.

В 1991 году Ким познакомилась с Шоном Комбсом, известным как P.Diddy. Между ними завертелись страстные отношения, длившиеся целых 13 лет.

Ким Портер и P.Diddy
Ким Портер с P.Diddy. Фото: instagram.com/ladykp

В этих отношениях у Комбса и Портер родился сын Кристиан и дочери-близнецы, Джесси и ДаЛила. Однако, несмотря на воспитание троих общих детей, пара периодически расходилась и имела разногласия.

В 2007 году Комбс и Портер официально разошлись. В своих соцсетях модель продолжала делиться общими фото с прежним и даже поздравляла его с праздниками.

Ким Портер и Шон Комбс с детьми
Ким Портер и Шон Комбс с дочерьми. Фото: instagram.com/ladykp

Незадолго до смерти Ким также опубликовала фото P.Diddy вместе с детьми на своей странице в Instagram.

P.Diddy со своими детьми
Рэпер P.Diddy вместе с детьми. Фото: instagram.com/ladykp

Уже через десять дней после публикации Ким нашли мертвой в своей постели. По словам родных, накануне у звезды была легкая простуда. Смерть 47-летней модели подтвердили представители P. Diddy.

Парамедики, прибывшие по вызову скорой 15 ноября, указали причиной смерти последствия пневмонии. Позже было проведено вскрытие, а данные передали на дальнейшую экспертизу. В январе 2019 года официально было подтверждено, что Ким умерла в результате лобарной пневмонии.

Модель Ким Портер
Модель Ким Портер. Фото: instagram.com/ladykp

Как к смерти Ким Портер причастен P.Diddy

На фоне секс-скандала из P.Diddy в сети начали появляться новые теории гибели модели. Многие поклонники уверены, что до смерти Портер приложил руку ее бывший.

P. Diddy и Ким Портер
P. Diddy и Ким Портер. Фото: instagram.com/ladykp

Причиной "расправы" P.Diddy с экс-возлюбленной могли стать ее мемуары. Поговаривают, что Ким хотела опубликовать книгу-разоблачение о жизни с бывшим.

Именно это, по мнению многих, и послужило толчком для продюсера "убрать" мать своих детей.

@glamgossip1

Diddy murdered его ex-girlfriend Kim Porter because she knew o jeho involvement в sex trafficking #diddy #kimporter #hiphop #hiphopmusic #celebrity

♬ original sound - GlamGossip1

Однако в сентябре этого года на фоне громких разбирательств дела P.Diddy в сети появилась книга "Последний взгляд Ким", которая вроде бы является теми же мемуарами модели.

В книге описаны многочисленные сексуальные связи P.Diddy с известными музыкантами и актерами как мужчинами, так и женщинами. Кроме того, в текстах говорится об оргиях на "белых вечеринках" рэпера, в которых он заставлял участвовать бывшую девушку даже во время беременности. В записях также говорится, что Комбс угрожал Портер расправой и прибегал к физическому насилию.

После смерти модели книгу вроде бы опубликовали ее друзья, которым накануне гибели она передала все файлы. Однако представители P. Diddy уже опровергли то, что мемуары настоящие.

Тем временем защита Шона Комбса требует выпустить рэпера под залог в 50 миллионов до начала суда.

Также стало известно, что бывшие участники "белых вечеринок" P. Diddy пытаются подкупить жертв во избежание наказания.

скандал смерть убийство Голливуд модель P. Diddy

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