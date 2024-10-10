P. Diddy прорыл туннели к дому Майкла Джексона — правда или миф
В сети распространяются теории, будто под зданием арестованного рэпера P. Diddy нашли секретный тоннель к имению Майкла Джексона. Ужасающие видео похожи на фильмы ужасов.
Об этом пишет fandomwire.
Действительно ли P. Diddy вырыл туннель к Майклу Джексону?
Теория заговора о том, что рэпер построил туннельную систему под своим домом, оказалась абсолютным бредом. Фейк стал распространяться после сфальсифицированного репортажа CNN.
Впрочем, журналисты Reuters быстро развенчали эту теорию и заявили, что этот скриншот неправдив. Единственное, что нашла полиция, — это грот у подводного плавательного тоннеля, то есть бассейна.
Напомним, как умерла Ким Портер, с которой встречался рэпер P. Diddy. Также мы рассказывали, действительно ли арестованный музыкальный продюсер имел особый вход в поместье Playboy.
Ранее стали известны все детали проведения "белых вечеринок", на которых предположительно P. Diddy и совершал преступления, в которых его обвиняют.
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