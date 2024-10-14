Майже живий Майкл Джексон з'явився у мережі — відео

Співак Майкл Джексон. Фото: скриншот

У мережі віруситься теорія змови, немов Майкл Джексон насправді ніколи не помирав. Новий проєкт увів в оману багатьох інтернет-мрійників.

Редакція Новини.LIVE розбиває теорію на друзки.

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У мережі почала ширитись ще одна теорія змови навколо так званого "нового" інтерв'ю співака. В одній з вирізок, яка набрала понад 5 мільйонів переглядів, легенда сидить у білому костюмі на шоу "The 1 Show with Paul Burke". Він невпевнено відповідає за запитання і дійсно схожий на справжнього Джексона.

Однак, це не справжня реальність. Відео лиш частина мистецького проєкту іраксько-фінського художника Аделя Абідіна. Він створив його у 2015 році для виставки Michael Jackson: On the Wall, яка діяла в EMMA з серпня 2019 до січня 2020 року.

Нагадаємо, ми розповідали про нові інтимні подробиці життя Майкла Джексона. Також у мережі вважають, заарештований репер P. Diddy причетний до смерті Майкла Джексона та прорив до його будинку тунелі.