Почти живой Майкл Джексон появился в сети.

Певец Майкл Джексон. Фото: скриншот

В сети вирусится теория заговора, словно Майкл Джексон никогда не умирал. Новый проект ввел в заблуждение многих интернет-мечтателей.

Редакция Новини.LIVE разбивает теорию вдребезги.

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В сети начала распространяться еще одна теория заговора вокруг так называемого "нового" интервью певца. В одной из вырезок, набравшей более 5 миллионов просмотров, легенда сидит в белом костюме на шоу The 1 Show with Paul Burke. Он неуверенно отвечает за вопросы и действительно похож на настоящего Джексона.

Однако это не настоящая реальность. Только часть художественного проекта иракско-финского художника Аделя Абидина. Он создал его в 2015 году для выставки Michael Jackson: On the Wall, которая действовала в EMMA с августа 2019 по январь 2020 года.

Напомним, мы рассказывали о новых интимных подробностях жизни Майкла Джексона. Также в сети считают, что арестованный рэпер P. Diddy причастен к смерти Майкла Джексона и прорыл к его дому туннели.