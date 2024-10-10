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У мемуарах дочки Елвіса Преслі знайшли інтимні деталі про життя Майкла Джексона

10 жовтня 2024 10:05
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ліза Марі Преслі розкрила цікаві деталі про особисте життя Майкла Джексона
Ліза Марі Преслі та співак Майкл Джексон. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

У своїх мемуарах донька співака Елвіса Преслі Ліза Марі розповіла, що Майкл Джексон був "ще незайманим", коли вони зустрілися. У записах йдеться також про те, що вона була щасливою у шлюбі з легендою.

Про це пише Page Six.

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Ліза Марі Преслі про Майкла Джексона

Ліза Марі Преслі, яка померла в січні 2023 року, залишила після себе години записів, які її дочка Райлі Кео перетворила на мемуари "Звідси до великої невідомості"

26-річна Преслі і 35-річний Джексон приголомшили світ, коли одружилися в Домініканській Республіці 26 травня 1994 року, всього через 20 днів після її розлучення з Денні Кіфом.

"Він сказав мені, що все ще був незайманим. Я думаю, що він цілувався з Татумом О'Нілом, і у нього було щось з Брук Шилдс, але це не було фізично, окрім поцілунку. Він сказав, що Мадонна теж колись намагалася закрутити з ним роман, але нічого не вийшло",— пригадала Преслі.

Вона зізналася, що була дуже щасливою у шлюбі із Джексоном.

Хоча вони вперше зустрілися, коли Преслі було 6 років, а Джексон виступав зі своїми братами в Лас-Вегасі, єдина дочка Елвіса Преслі насправді не згадувала про зустріч з ним до 1993 року, коли він захотів послухати її демо-запис.

Ліза Марі зізналася, шо Джексон був "дивовижним співрозмовником" і "в ньому було щось справді дивовижне, щось таке, чого вона ніколи не бачила і не відчувала за все своє життя".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, правда чи міф, що репер P. Diddy прорив тунелі до будинку Майкла Джексона. А також редакція Новини.LIVE показала відео з останнього виходу Джексона на сцену.

Елвіс Преслі відносини закордонні зірки Майкл Джексон інтим

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