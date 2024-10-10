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В мемуарах дочери Элвиса Пресли обнаружили интимные детали о жизни Майкла Джексона

10 октября 2024 10:05
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Лиза Мари Пресли раскрыла интересные детали о личной жизни Майкла Джексона
Лиза Мари Пресли и певец Майкл Джексон. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

В своих мемуарах дочь певца Элвиса Пресли Лиза Мари рассказала, что Майкл Джексон был "еще девственником", когда они встретились. В записях говорится также о том, что она была счастлива в браке с легендой.

Об этом пишет Page Six.

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Лиза Мари Пресли о Майкле Джексоне

Лиза Мари Пресли, которая умерла в январе 2023 года, оставила после себя часы записей, которые ее дочь Райли Кео превратила в мемуары "Отсюда к великой неизвестности"

26-летняя Пресли и 35-летний Джексон потрясли мир, когда поженились в Доминиканской Республике 26 мая 1994 года, всего через 20 дней после ее развода с Дэнни Кифом.

"Он сказал мне, что все еще был девственником. Я думаю, что он целовался с Татумом О'Нилом, и у него было что-то с Брук Шилдсом, но это не было физически, кроме поцелуя. Он сказал, что Мадонна тоже когда-то пыталась закрутить с ним роман, но ничего не вышло", — вспомнила Пресли.

Она призналась, что была очень счастлива в браке с Джексоном.

Хотя они впервые встретились, когда Пресли было 6 лет, а Джексон выступал со своими братьями в Лас-Вегасе, единственная дочь Элвиса Пресли на самом деле не упоминала о встрече с ним до 1993 года, когда он захотел послушать ее демо-запись.

Лиза Мари призналась, что Джексон был "удивительным собеседником" и "в нем было что-то действительно удивительное, что-то такое, чего она никогда не видела и не чувствовала за всю свою жизнь".

Напомним, ранее мы рассказывали, правда ли миф, что рэпер P. Diddy прорыл туннели в дом Майкла Джексона. А также редакция Новости. Live показала видео с последнего выхода Джексона на сцену.

Элвис Пресли отношения зарубежные звезды Майкл Джексон интим

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