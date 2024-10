Яким був останній виступ Майкла Джексона перед смертю – відео

Майкл Джексон. Фото: скриншот

Смерть Майкла Джексона стала величезною втратою для його фанатів по всьому світу. Віддані прихильники навіть через 16 років після смерті короля поп-музики згадують його.

Редакція Новини.LIVE ділиться відео з останнього виходу Джексона на сцену.

Остання поява Майкла Джексона на сцені перед смертю

Співак пішов із життя 25 червня 2009 року. Напередодні смерті Джексон активно готувався до великого концертного туру This Is It, який мав розпочатися 13 липня.

За два дні до трагедії разом із командою співак провів повну репетицію свого шоу від початку і до кінця, виконавши більшість своїх пісень в останнє.

24 червня Джексон вийшов на сцену, аби завершити візуальні ефекти шоу. Пізніше Джексон прорепетирував три пісні: Thriller, Threatened та Earth Song. Виконання Джексоном Earth Song стало його останнім виступом на сцені перед смертю наступного ранку.

Смерть Майкла Джексона

Офіційною причиною смерті Майкла Джексона стала зупинка серця в результаті передозування снодійним. Зранку 25 червня 2009 року його лікар Конрад Мюррей зробив йому укол пропофола та залишив його самого. За декілька годин він повернувся, аби перевірити його, але знайшов артиста непритомним із розплющеними очима та розкритим ротом.

Протягом двох годин — від виклику швидкої до реанімаційної палати — Джексона намагалися реанімувати, однак без успіху. О 14:26 за каліфорнійським часом лікарі констатували смерть.

Останнім часом на тлі скандалу з репером P. Diddy серед фанатів ходять чутки про те, що смерть попкороля була невипадковою.

У мережі ширяться чутки про причетність P. Diddy до смерті Майкла Джексона.

Окрім того, також скандального репера звинувачують у смерті Тупака Шакура.