Опалювальний сезон 2024-2025 — коли в українців батареї стануть холодними

Хлопчик біля батареї. Фото: УНІАН

Зима добігає кінця, а тому українці можуть очікувати на поступове підвищення середньодобової температури повітря. Зазвичай опалювальний сезон в Україні закінчується 15 квітня, однак якщо весна буде теплою — це може відбутись набагато раніше.

Про те, коли можуть відключити опалення українцям у 2025 році, зазначається на сайті Полтаватеплоенерго.

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Коли закінчиться опалювальний сезон 2024-2025

Опалювальний сезон в Україні залежить не лише від календаря, а й від температурних показників в конкретному регіоні. Місцева влада ухвалює рішення щодо початку та завершення опалювального періоду, враховуючи:

кліматичні умови;

будівельні норми;

державні санітарні вимоги;

правила експлуатації теплових мереж.

Традиційно опалювальний сезон триває з 15 жовтня по 15 квітня. Проте опалення включається, коли середня добова температура зовнішнього повітря тримається на рівні 8°C або нижче протягом трьох днів поспіль. Відключення відбувається, коли середня температура перевищує цей показник протягом аналогічного періоду.

Цей порядок регулюється пунктом 8 Правил надання послуг з теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 830.

Чи вистачить газу Україні до кінця опалювального сезону

Попри занепокоєння громадян, у Нафтогазі запевняють, що запасів газу буде цілком достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

"Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло в оселях українців — головний пріоритет нашої роботи", — заявили у компанії.

В Нафтогазі також додали, що компанія імпортує додаткові обсяги палива, щоб бути готовими до будь-яких викликів у воєнних умовах. Міненерго також переконане, що, попри ранні прогнози можливого дефіциту, проблем із газопостачанням у цей опалювальний сезон не прогнозується.

Раніше ми писали, що в Україні багато людей, які не в змозі самостійно покривати витрати на комунальні послуги, мають можливість оформити субсидію. Однак існують обставини, за яких держава може скасувати виплати.

Також ми розповідали, що військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на додаткові державні пільги. Зокрема, вони можуть скористатися знижками на оплату комунальних послуг, таких як газ та електроенергія.