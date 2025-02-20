Отопительный сезон 2024-2025 — когда у украинцев батареи станут холодными

Мальчик возле батареи. Фото: УНИАН

Зима подходит к концу, а потому украинцы могут ожидать постепенного повышения среднесуточной температуры воздуха. Обычно отопительный сезон в Украине заканчивается 15 апреля, однако если весна будет теплой — это может произойти гораздо раньше.

О том, когда могут отключить отопление украинцам в 2025 году, отмечается на сайте Полтаватеплоэнерго.

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Отопительный сезон в Украине зависит не только от календаря, но и от температурных показателей в конкретном регионе. Местные власти принимают решение о начале и завершении отопительного периода, учитывая:

климатические условия;

строительные нормы;

государственные санитарные требования;

правила эксплуатации тепловых сетей.

Традиционно отопительный сезон длится с 15 октября по 15 апреля. Однако отопление включается, когда средняя суточная температура наружного воздуха держится на уровне 8°C или ниже в течение трех дней подряд. Отключение происходит, когда средняя температура превышает этот показатель в течение аналогичного периода.

Этот порядок регулируется пунктом 8 Правил предоставления услуг по теплоснабжению, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года № 830.

Хватит ли газа Украине до конца отопительного сезона

Несмотря на беспокойство граждан, в Нафтогазе уверяют, что запасов газа будет вполне достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.

"Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для устойчивого прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев — главный приоритет нашей работы", — заявили в компании.

В Нафтогазе также добавили, что компания импортирует дополнительные объемы топлива, чтобы быть готовыми к любым вызовам в военных условиях. Минэнерго также убеждено, что, несмотря на ранние прогнозы возможного дефицита, проблем с газоснабжением в этот отопительный сезон не прогнозируется.

Ранее мы писали, что в Украине многие люди, которые не в состоянии самостоятельно покрывать расходы на коммунальные услуги, имеют возможность оформить субсидию. Однако существуют обстоятельства, при которых государство может отменить выплаты.

Также мы рассказывали, что военнослужащие со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на дополнительные государственные льготы. В частности, они могут воспользоваться скидками на оплату коммунальных услуг, таких как газ и электроэнергия.