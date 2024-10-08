Каким было последнее выступление Майкла Джексона перед смертью – видео

За день до смерти — каким было последнее появление Майкла Джексона на сцене
Смерть Майкла Джексона стала огромной утратой для его фанатов по всему миру. Преданные поклонники даже через 16 лет после смерти короля поп-музыки вспоминают о нем.
Редакция Новини.Live делится видео с последнего выхода Джексона на сцену.
Последнее появление Майкла Джексона на сцене перед смертью
Певец ушел из жизни 25 июня 2009 года. Накануне смерти Джексон активно готовился к большому концертному туру This Is It, который должен был начаться 13 июля.
За два дня до трагедии вместе с командой певец провел полную репетицию своего шоу от начала до конца, исполнив большинство своих песен в последний раз.
24 июня Джексон вышел на сцену, чтобы завершить визуальные эффекты шоу. Позже Джексон отрепетировал три песни: Thriller, Threatened и Earth Song. Исполнение Джексоном Earth Song стало его последним выступлением на сцене перед смертью на следующее утро.
Смерть Майкла Джексона
Официальной причиной смерти Майкла Джексона стала остановка сердца в результате передозировки снотворным. Утром 25 июня 2009 года врач Конрад Мюррей сделал ему укол пропофола и оставил одного. Через несколько часов он вернулся, чтобы проверить его, но нашел артиста без сознания с открытыми глазами и ртом.
В течение двух часов — от вызова скорой до реанимационной палаты — Джексона пытались реанимировать, однако безуспешно. В 14:26 по калифорнийскому времени врачи констатировали смерть.
В последнее время на фоне скандала с рэпером P. Diddy среди фанатов ходят слухи, что смерть поп-короля была неслучайной.
В сети ходят слухи о причастности P. Diddy к смерти Майкла Джексона.
Кроме того, также скандальный рэпер обвиняется в смерти Тупака Шакура.
Читайте Новини.LIVE!