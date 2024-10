Каким было последнее выступление Майкла Джексона перед смертью – видео

Майкл Джексон. Фото: скриншот

Смерть Майкла Джексона стала огромной утратой для его фанатов по всему миру. Преданные поклонники даже через 16 лет после смерти короля поп-музыки вспоминают о нем.

Редакция Новини.Live делится видео с последнего выхода Джексона на сцену.

Читайте также:

Последнее появление Майкла Джексона на сцене перед смертью

Певец ушел из жизни 25 июня 2009 года. Накануне смерти Джексон активно готовился к большому концертному туру This Is It, который должен был начаться 13 июля.

За два дня до трагедии вместе с командой певец провел полную репетицию своего шоу от начала до конца, исполнив большинство своих песен в последний раз.

24 июня Джексон вышел на сцену, чтобы завершить визуальные эффекты шоу. Позже Джексон отрепетировал три песни: Thriller, Threatened и Earth Song. Исполнение Джексоном Earth Song стало его последним выступлением на сцене перед смертью на следующее утро.

Смерть Майкла Джексона

Официальной причиной смерти Майкла Джексона стала остановка сердца в результате передозировки снотворным. Утром 25 июня 2009 года врач Конрад Мюррей сделал ему укол пропофола и оставил одного. Через несколько часов он вернулся, чтобы проверить его, но нашел артиста без сознания с открытыми глазами и ртом.

В течение двух часов — от вызова скорой до реанимационной палаты — Джексона пытались реанимировать, однако безуспешно. В 14:26 по калифорнийскому времени врачи констатировали смерть.

В последнее время на фоне скандала с рэпером P. Diddy среди фанатов ходят слухи, что смерть поп-короля была неслучайной.

В сети ходят слухи о причастности P. Diddy к смерти Майкла Джексона.

Кроме того, также скандальный рэпер обвиняется в смерти Тупака Шакура.