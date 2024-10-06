Скандал з P. Diddy — репера звинувачують у вбивстві ще однієї зірки

Репер P. Diddy. Фото: Reuters

У Голлівуді не вщухає скандал. Слідча Шеріл МакКоллум, яка працювала на місці вбивства репера Тупака Шакура, вважає що заарештований музичний магнат P. Diddy причетний до його cмерті.

Про це пише Page Six.

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За її словами, репера Тупака Шакура підстрелили під час невдалого пограбування у нью-йоркській студії Quad Studios на Таймс-сквер в той самий час, як у ній перебував P. Diddy разом зі своєю командою.

"Необов'язково стріляти в когось п'ять разів, щоб забрати коштовності та гроші. А що із P. Diddy і його свитою з 40 чоловік? Цілі й неушкоджені. Одну людину пограбували, а P. Diddy та інших 40 людей ні? У кого з них було б більше грошей і коштовностей?" — поділилася Шеріл МакКоллум.

Після стрілянини Шакур відкрито звинуватив Біггі Смоллза (також відомого як Notorious B.I.G.), його лейбл Bad Boy Records і засновника лейблу P. Didd у причетності до інциденту через їхню незворушну реакцію, коли він кульгав по студії у крові.

Шакур був убитий через два роки після того пограбування у студії, коли він виходив з боксерського матчу в MGM Grand в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська співачка MamaRika на тлі скандалу з P. Diddy пригадала, чи відбувалося таке в Україні. Також ми розповідали, що P. Diddy змусив Джастіна Бібера тримати язик за зубами.