Скандал из P. Diddy - рэпера обвиняют в убийстве еще одной звезды

Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters

В Голливуде не утихает скандал. Следователь Шерил МакКоллум, которая работала на месте убийства рэпера Тупака Шакура, считает, что арестованный музыкальный магнат P. Diddy причастен к его смерти.

Об этом пишет Page Six.

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По ее словам, рэппера Тупака Шакура подстрелили во время неудачного ограбления в нью-йоркской студии Quad Studios на Таймс-сквер в то же время, когда в ней находился P. Diddy вместе со своей командой.

"Необязательно стрелять в кого-то пять раз, чтобы забрать драгоценности и деньги. А что с P. Diddy и его свитой из 40 человек? Цели и невредимы. Одного человека ограбили, а P. Diddy и других 40 человек нет? У кого из них было бы больше денег и драгоценностей?" — поделилась Шерил МакКоллум.

После стрельбы Шакур открыто обвинил Бигги Смоллза (также известного как Notorious BIG), его лейбл Bad Boy Records и основателя лейбла P. Didd в причастности к инциденту из-за их невозмутимой реакции, когда он хромал по студии в крови.

Шакур был убит через два года после ограбления в студии, когда он выходил из боксерского матча в MGM Grand в Лас-Вегасе.

Напомним, ранее мы писали, что украинская певица MamaRika на фоне скандала с P. Diddy вспомнила, происходило ли такое в Украине. Также мы рассказывали, что P. Diddy заставил Джастина Бибера держать язык за зубами.