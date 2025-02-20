Податок на нерухомість в Україні 2025: ставки, штрафи, пільги, терміни сплати

Чоловік і жінка за столом з паперами. Фото: Freepik

У 2025 році в Україні зріс податок на нерухомість. Якщо минулого року за кожен "зайвий" квадратний метр потрібно було сплатити до 100,5 грн податку, то цього року доведеться заплатити вже 106,5 грн. При цьому залежно від міста ця цифра може відрізнятись. Податки на нерухомість треба платити всім власникам квартир та будинків, площа яких більша за встановлене обмеження.

Редакція Новини.LIVE розповідає, кому і скільки потрібно заплатити до бюджету.

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Які ліміти встановлені

Оподаткуванню підлягають квартири площею понад 60 кв. м, будинки понад 120 кв. м або сукупна площа житла, що перевищує 180 кв. м. Якщо ви є власником такого житла, податок потрібно сплатити до 31 серпня 2025 року.

Проте є винятки:

податок не стягується із житла, розташованого в зоні бойових дій або окупації;

місцева влада може збільшити неоподатковуваний ліміт (наприклад, до 70 кв. м для квартир).

Якщо квартира або будинок має декількох власників, для кожного застосовується окремий ліміт. Наприклад, якщо подружжя володіє квартирою 120 кв. м у рівних частках, податок не стягується, адже на кожного припадає 60 кв. м.

Як розраховується сума податку

Податок розраховується лише на площу, що перевищує встановлені обмеження. Ставка — до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен зайвий квадратний метр. У 2025 році платіж розраховують за 2024 рік, коли мінімальна зарплата становила 7100 грн. Тож максимальна ставка — 106,5 грн/кв. м.

Приклад розрахунку

Власник квартири площею 100 кв. м має сплатити податок лише за 40 кв. м понад норму.

40 × 106,5 грн = 4260 грн — це максимальна сума податку.

Точний розмір залежить від рішення місцевої влади — ставка може бути меншою.

Якщо ж квартира розділена на кількох власників, то кожен має свій ліміт, що може повністю звільнити житло від оподаткування.

Коли і як платити податок на нерухомість

Українці мають отримати повідомлення від податкової до 1 липня 2025 року. Сплатити податок потрібно протягом 60 днів після отримання квитанції.

Якщо повідомлення не надійшло, а площа житла перевищує норму, власник сам має звернутися до податкової.

Що загрожує за несплату

Якщо податок на "зайві" метри не буде сплачений вчасно:

штраф 10% від суми податку – за затримку до 30 днів;

штраф 20% – якщо прострочення перевищує 30 днів.

У разі систематичної несплати можливе примусове стягнення боргу через суд.

Податок на нерухомість у 2025 році зріс, і його доведеться сплачувати всім власникам житла понад встановлені законом норми. Щоб уникнути штрафів, варто своєчасно перевірити свою нерухомість, отримати квитанцію та оплатити податок до кінця серпня.

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