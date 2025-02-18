Податки на нерухомість у 2025 році: скільки платити за кілька квартир

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Власне житло — це не лише комфорт і стабільність, а й фінансові зобов’язання перед державою. Якщо у вас у власності більше одного об’єкта нерухомості, потрібно враховувати податкове навантаження.

Редакція Новини.LIVE розібрала основні правила оподаткування житла в Україні у 2025 році, які пільги та реальні приклади розрахунку податку.

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В Україні немає обмежень на кількість нерухомості у приватній власності. Ви можете законно володіти будь-якою кількістю квартир і будинків. Проте, з 2015 року діє податок на нерухомість, який сплачують власники житла, що перевищує певні розміри площі.

Які об’єкти нерухомості оподатковуються

Податок на нерухомість сплачують власники житла, що перевищує пільгові норми:

квартири (одна або кілька) — понад 60 кв. м;

житлові будинки (один або кілька) — понад 120 кв. м;

різні типи житла (квартира + будинок) — понад 180 кв. м.

Податок сплачується лише за "зайві" квадратні метри, тобто за площу понад зазначені ліміти.

Скільки доведеться платити у 2025 році

Розмір податку визначається місцевими органами влади, але не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр понад норму.

У 2024 році мінімальна зарплата становила 7100 грн, тому максимальна ставка податку у 2025 році — 106,5 грн/кв. м.

Приклади розрахунку податку на нерухомість

Приклад 1: Дві квартири у власності

Власник має:

Квартиру 1 — 40 кв. м

Квартиру 2 — 45 кв. м

Загальна площа: 40 + 45 = 85 кв. м

Пільгова площа: 60 кв. м

Оподатковувана площа: 85 - 60 = 25 кв. м

Якщо місцева влада встановила податок 101,5 грн/кв. м, то сума податку:

25 × 101,5 = 2537,5 грн.

Приклад 2: Повна та часткова власність

Власник має:

квартиру 1 — 60 кв. м (100% власності)

квартиру 2 — 40 кв. м (50% власності, тобто 20 кв. м належать йому)

Загальна площа: 60 + 20 = 80 кв. м

Пільгова площа: 60 кв. м

Оподатковувана площа: 80 - 60 = 20 кв. м

Сума податку: 20 × 101,5 = 2030 грн.

Приклад 3: Квартири + будинок

Власник має:

Квартиру 1 — 38 кв. м

Квартиру 2 — 65 кв. м

Будинок — 120 кв. м

Загальна площа: 38 + 65 + 120 = 223 кв. м

Пільгова площа: 180 кв. м

Оподатковувана площа: 223 - 180 = 43 кв. м

Сума податку: 43 × 101,5 = 4364,5 грн.

Що робити, якщо нерухомість використовується для бізнесу

Якщо квартира або будинок використовується у комерційних цілях (здається в оренду, використовується як офіс чи магазин), пільги не застосовуються, і податок сплачується з усієї площі.

Як оформити кілька об'єктів нерухомості

Щоб уникнути проблем із законом, купівлю нерухомості потрібно оформлювати офіційно.

Наприклад, якщо купується квартира в новобудові, процес складається з таких етапів:

підписання договору купівлі-продажу — інвестор оформлює угоду із забудовником;

очікування введення в експлуатацію — після завершення будівництва будинок отримує документи на введення в експлуатацію;

оформлення права власності — після завершення будівництва власник реєструє право власності в реєстрі.

Для цього знадобляться такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код покупця;

договір купівлі-продажу;

акт прийому-передачі житла;

технічний паспорт на квартиру;

документи про введення будинку в експлуатацію.

Після оформлення всіх документів покупець отримує витяг із реєстру, який підтверджує його право власності.

Якщо у вас кілька квартир або будинків, важливо розуміти правила оподаткування, щоб уникнути несподіваних витрат. У 2025 році податок залежить від розміру мінімальної зарплати та рішень місцевих рад. Оформлюючи нерухомість, слідкуйте за законодавчими змінами та дотримуйтесь офіційних процедур, щоб уникнути ризиків.

Як повідомлялось, останні пів року ринок нерухомості України переживає період нестабільності, особливо це стосується однокімнатних квартир. У деяких містах ціни впали, тоді як в інших вони продовжують зростати.

Також зазначимо, що за три роки війни в Україні на ринку нерухомості відбулися значні зміни. Якщо раніше домінували договори купівлі-продажу, то зараз спостерігається значне збільшення кількості договорів дарування квартир та будинків. За даними Міністерства юстиції, у 2024 році кількість таких договорів зросла вдвічі порівняно з попереднім роком.