Налоги на недвижимость в 2025 году: сколько платить за несколько квартир

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Собственное жилье — это не только комфорт и стабильность, но и финансовые обязательства перед государством. Если у вас в собственности более одного объекта недвижимости, нужно учитывать налоговую нагрузку.

Редакция Новини.LIVE разобрала основные правила налогообложения жилья в Украине в 2025 году, какие льготы и реальные примеры расчета налога.

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Сколько квартир можно иметь в собственности

В Украине нет ограничений на количество недвижимости в частной собственности. Вы можете законно владеть любым количеством квартир и домов. Однако, с 2015 года действует налог на недвижимость, который платят владельцы жилья, превышающего определенные размеры площади.

Какие объекты недвижимости облагаются налогом

Налог на недвижимость платят владельцы жилья, превышающего льготные нормы:

квартиры (одна или несколько) — свыше 60 кв. м;

жилые дома (один или несколько) — свыше 120 кв. м;

разные типы жилья (квартира + дом) — свыше 180 кв. м.

Налог уплачивается только за "лишние" квадратные метры, то есть за площадь сверх указанных лимитов.

Сколько придется платить в 2025 году

Размер налога определяется местными органами власти, но не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр сверх нормы.

В 2024 году минимальная зарплата составляла 7 100 грн, поэтому максимальная ставка налога в 2025 году — 106,5 грн/кв. м.

Примеры расчета налога на недвижимость

Пример 1: Две квартиры в собственности

Владелец имеет:

Квартиру 1 — 40 кв. м

Квартиру 2 — 45 кв. м

Общая площадь: 40 + 45 = 85 кв. м

Льготная площадь: 60 кв. м

Налогооблагаемая площадь: 85 - 60 = 25 кв. м

Если местные власти установили налог 101,5 грн/кв. м, то сумма налога:

25 × 101,5 = 2537,5 грн.

Пример 2: Полная и долевая собственность

Собственник имеет:

квартиру 1 — 60 кв. м (100% собственности)

квартиру 2 — 40 кв. м (50% собственности, то есть 20 кв. м принадлежат ему)

Общая площадь: 60 + 20 = 80 кв. м

Льготная площадь: 60 кв. м

Налогооблагаемая площадь: 80 - 60 = 20 кв. м

Сумма налога: 20 × 101,5 = 2030 грн.

Пример 3: Квартиры + дом

Собственник имеет:

Квартиру 1 — 38 кв. м

Квартиру 2 — 65 кв. м

Дом — 120 кв. м

Общая площадь: 38 + 65 + 120 = 223 кв. м

Льготная площадь: 180 кв. м

Налогооблагаемая площадь: 223 - 180 = 43 кв. м

Сумма налога: 43 × 101,5 = 4364,5 грн.

Что делать, если недвижимость используется для бизнеса

Если квартира или дом используется в коммерческих целях (сдается в аренду, используется как офис или магазин), льготы не применяются, и налог уплачивается со всей площади.

Как оформить несколько объектов недвижимости

Чтобы избежать проблем с законом, покупку недвижимости нужно оформлять официально.

Например, если покупается квартира в новостройке, процесс состоит из таких этапов:

подписание договора купли-продажи — инвестор оформляет соглашение с застройщиком;

ожидание ввода в эксплуатацию — после завершения строительства дом получает документы на ввод в эксплуатацию;

оформление права собственности — после завершения строительства владелец регистрирует право собственности в реестре.

Для этого понадобятся следующие документы:

паспорт и идентификационный код покупателя;

договор купли-продажи;

акт приема-передачи жилья;

технический паспорт на квартиру;

документы о введении дома в эксплуатацию.

После оформления всех документов покупатель получает выписку из реестра, которая подтверждает его право собственности.

Если у вас несколько квартир или домов, важно понимать правила налогообложения, чтобы избежать неожиданных расходов. В 2025 году налог зависит от размера минимальной зарплаты и решений местных советов. Оформляя недвижимость, следите за законодательными изменениями и следуйте официальным процедурам, чтобы избежать рисков.

Как сообщалось, последние полгода рынок недвижимости Украины переживает период нестабильности, особенно это касается однокомнатных квартир. В некоторых городах цены упали, тогда как в других они продолжают расти.

Также отметим, что за три года войны в Украине на рынке недвижимости произошли значительные изменения. Если раньше доминировали договоры купли-продажи, то сейчас наблюдается значительное увеличение количества договоров дарения квартир и домов. По данным Министерства юстиции, в 2024 году количество таких договоров выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом.