Налог на недвижимость в Украине 2025: ставки, штрафы, льготы, сроки уплаты

Мужчина и женщина за столом с бумагами. Фото: Freepik

В 2025 году в Украине вырос налог на недвижимость. Если в прошлом году за каждый "лишний" квадратный метр нужно было заплатить до 100,5 грн налога, то в этом году придется заплатить уже 106,5 грн. При этом в зависимости от города эта цифра может отличаться. Налоги на недвижимость надо платить всем владельцам квартир и домов, площадь которых больше установленного ограничения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кому и сколько нужно заплатить в бюджет.

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Какие лимиты установлены

Налогообложению подлежат квартиры площадью более 60 кв. м, дома более 120 кв. м или совокупная площадь жилья, превышающая 180 кв. м. Если вы являетесь владельцем такого жилья, налог нужно уплатить до 31 августа 2025 года.

Однако есть исключения:

налог не взимается с жилья, расположенного в зоне боевых действий или оккупации;

местные власти могут увеличить необлагаемый лимит (например, до 70 кв. м для квартир).

Если квартира или дом имеет нескольких владельцев, для каждого применяется отдельный лимит. Например, если супруги владеют квартирой 120 кв. м в равных долях, налог не взимается, ведь на каждого приходится 60 кв. м.

Как рассчитывается сумма налога

Налог рассчитывается только на площадь, превышающую установленные ограничения. Ставка — до 1,5% от минимальной зарплаты за каждый лишний квадратный метр. В 2025 году платеж рассчитывают за 2024 год, когда минимальная зарплата составляла 7100 грн. Поэтому максимальная ставка — 106,5 грн/кв. м.

Пример расчета

Владелец квартиры площадью 100 кв. м должен уплатить налог только за 40 кв. м сверх нормы.

40 × 106,5 грн = 4260 грн — это максимальная сумма налога.

Точный размер зависит от решения местных властей — ставка может быть меньше.

Если же квартира разделена на нескольких владельцев, то каждый имеет свой лимит, что может полностью освободить жилье от налогообложения.

Когда и как платить налог на недвижимость

Украинцы должны получить уведомление от налоговой до 1 июля 2025 года. Оплатить налог нужно в течение 60 дней после получения квитанции.

Если уведомление не поступило, а площадь жилья превышает норму, владелец сам должен обратиться в налоговую.

Что грозит за неуплату

Если налог на "лишние" метры не будет уплачен вовремя:

штраф 10% от суммы налога — за задержку до 30 дней;

штраф 20% — если просрочка превышает 30 дней.

В случае систематической неуплаты возможно принудительное взыскание долга через суд.

Налог на недвижимость в 2025 году вырос, и его придется платить всем владельцам жилья сверх установленных законом норм. Чтобы избежать штрафов, стоит своевременно проверить свою недвижимость, получить квитанцию и оплатить налог до конца августа.

Ранее стало известно, в каких случаях украинцы могут потерять единственную квартиру в марте. Даже обладая правом собственности, не всегда можно быть полностью уверенным в безопасности своего имущества. Поэтому вопрос защиты жилья и его неприкосновенности является чрезвычайно важным для каждого гражданина.

Также мы рассказывали о земельном налоге, который является обязательным платежом для владельцев земельных участков, который регулируется Налоговым кодексом. Этот налог входит в состав налога на имущество и уплачивается ежегодно. Средства от земельного налога направляются на развитие местной инфраструктуры и выполнение социальных программ.