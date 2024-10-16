Каким Майкл Джексон был перед смертью.

Был очень грустным — охранник прокомментировал состояние Майкла Джексона перед смертью
Телохранитель Майкла Джексона рассказал, как ему работалось у легенды. Он отметил, что в последние месяцы певец был довольно грустный. Впрочем, между ними выстроились хорошие отношения.
Об этом пишет издание The Sun.
Майкл Джексон был очень грустный перед смертью
Билл Уитфилд стал охранником Майкла Джексона в 2006 году, а именно после того, как певца обвинили в педофилии.
"Он был очень грустным. Все было по-другому, он только что пережил несколько испытаний. Как и все, я слышал все эти истории до того, как начал работать на него, поэтому было бы вполне нормально, если бы я стал сомневаться в ситуации", — признался охранник.
Поэтому Уитфилд следил за артистом и его окружением, за тем как он общался со своими детьми и другими людьми. Он выяснил, что все обвинения пусты, ведь артист не совершал преступлений.
"Мне просто жаль, что он не прожил достаточно долго, чтобы рассказать свою версию истории и дать людям возможность лучше понять, кем он был. Он никогда бы не причинил вред ребенку. Однажды он сказал, что скорее перережет себе вены, чем нанесет вред ребенку. Поэтому я знаю, что эти обвинения были для нее оскорбительными. Они изменили его", — рассказал охранник.
После скандалов и безумного давления общества, Майкл Джексон все же отважился на турне. В марте 2009 года он начал много репетировать и истощать себя. Охранник обвиняет в смерти артиста врача, он считает, что тот допустил ошибку.
"Я пытался подумать над тем, могло ли это быть сделано намеренно. Но мысль о том, что (это произошло) от чьих-то рук намеренно меня не волнует. Было так много людей, которые просто не хотели быть рядом с ним, но и было так много людей, которые чего-то хотели от него. И это может угнетать. Он был в стрессе. А стресс убивает", — добавил он.
В то же время, охранник не сразу поверил в смерть артиста, ведь медиа не впервые заявляли подобные теории.
"И поначалу я не поверил, потому что как-то мы ехали по Виргинии, и по радио объявили, что Майкл Джексон умер. А он был на заднем сиденье машины, и я смотрел прямо на него. И я сказал: "Мистер Джексон, вы слышали, они сказали, что вы умерли?" И он сказал: "О, я постоянно это слышу", — вспомнил охранник.
Билл Уитфилд вспоминает о своем бывшем руководителе, как о приятном друге.
"Он доверял мне даже самое дорогое, что у него было — его дети. Я считал его своим другом. Ему нравилось кататься в машине в 3-4 утра. Мы просто ездили, то ли вверх, то ли вниз по бульвару Лас-Вегаса... Он просто хотел ехать и смотреть на окружающий мир, никуда не торопясь", — признался телохранитель.
Напомним, в сети решили, что Майк Джексон "воскрес". Также мы рассказывали, действительно ли арестованный рэпер P. Diddy вырыл туннели в имение Майкла Джексона.
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