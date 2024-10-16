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Был очень грустным — охранник прокомментировал состояние Майкла Джексона перед смертью

16 октября 2024 07:50
Валерия Соколенко - Редактор
Каким Майкл Джексон был перед смертью.
Певец Майкл Джексон. Фото: скриншот
Валерия Соколенко - Редактор

Телохранитель Майкла Джексона рассказал, как ему работалось у легенды. Он отметил, что в последние месяцы певец был довольно грустный. Впрочем, между ними выстроились хорошие отношения.

Об этом пишет издание The Sun.

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Майкл Джексон был очень грустный перед смертью

Билл Уитфилд стал охранником Майкла Джексона в 2006 году, а именно после того, как певца обвинили в педофилии.

"Он был очень грустным. Все было по-другому, он только что пережил несколько испытаний. Как и все, я слышал все эти истории до того, как начал работать на него, поэтому было бы вполне нормально, если бы я стал сомневаться в ситуации", — признался охранник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майкл Джексон (@michaeljackson)

Поэтому Уитфилд следил за артистом и его окружением, за тем как он общался со своими детьми и другими людьми. Он выяснил, что все обвинения пусты, ведь артист не совершал преступлений.

"Мне просто жаль, что он не прожил достаточно долго, чтобы рассказать свою версию истории и дать людям возможность лучше понять, кем он был. Он никогда бы не причинил вред ребенку. Однажды он сказал, что скорее перережет себе вены, чем нанесет вред ребенку. Поэтому я знаю, что эти обвинения были для нее оскорбительными. Они изменили его", — рассказал охранник. 

После скандалов и безумного давления общества, Майкл Джексон все же отважился на турне. В марте 2009 года он начал много репетировать и истощать себя. Охранник обвиняет в смерти артиста врача, он считает, что тот допустил ошибку.

"Я пытался подумать над тем, могло ли это быть сделано намеренно. Но мысль о том, что (это произошло) от чьих-то рук намеренно меня не волнует. Было так много людей, которые просто не хотели быть рядом с ним, но и было так много людей, которые чего-то хотели от него. И это может угнетать. Он был в стрессе. А стресс убивает", — добавил он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майкл Джексон (@michaeljackson)

В то же время, охранник не сразу поверил в смерть артиста, ведь медиа не впервые заявляли подобные теории.

"И поначалу я не поверил, потому что как-то мы ехали по Виргинии, и по радио объявили, что Майкл Джексон умер. А он был на заднем сиденье машины, и я смотрел прямо на него. И я сказал: "Мистер Джексон, вы слышали, они сказали, что вы умерли?" И он сказал: "О, я постоянно это слышу", — вспомнил охранник.

Билл Уитфилд вспоминает о своем бывшем руководителе, как о приятном друге.

"Он доверял мне даже самое дорогое, что у него было — его дети. Я считал его своим другом. Ему нравилось кататься в машине в 3-4 утра. Мы просто ездили, то ли вверх, то ли вниз по бульвару Лас-Вегаса... Он просто хотел ехать и смотреть на окружающий мир, никуда не торопясь", — признался телохранитель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майкл Джексон (@michaeljackson)

Напомним, в сети решили, что Майк Джексон "воскрес". Также мы рассказывали, действительно ли арестованный рэпер P. Diddy вырыл туннели в имение Майкла Джексона.

США смерть Голливуд певец охрана Майкл Джексон

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