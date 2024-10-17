Саймон Коуэлл отменил съемки из-за смерти Лиама Пейна из группы One Direction

Бывший участник группы One Direction, певец Лиам Пейн. Фото: Instagram/thexfactor

Накануне, 16 октября, в Аргентине скончался британский певец и бывший участник группы One Direction Лиам Пейн. Он либо выпрыгну, либо выпал с балкона своего номера. Из-за этой трагической новости телеведущий, продюсер Саймон Ковелл отменил съемки шоу Britain's Got Talent ("Британия имеет талант").

Об этом сообщает таблоид TMZ.

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Саймон Коуэлл отменил съемки из-за смерти Лиама Пейна

Шоу Britain's Got Talent, которым занимается Саймон Ковелл отменило запись в четверг, 17 октября, после смерти звезды One Direction. В своих соцсетях телепродюсер пока не прокомментировал трагическую смерть своего бывшего подопечного.

В 2010 году Лиам Пейн, Найл Хоран, Зейн Малик, Гарри Стайлз и Луи Томлинсон прошли прослушивания в качестве сольных кандидатов для участия в седьмом эпизоде британского шоу The X Factor ("Х-Фактор"). Все они не смогли добиться успеха в категории "Солисты" на третьем этапе соревнований, но вместо этого были объединены, чтобы сформировать мужской бэнд из пяти участников.

Это решение принял именно Саймон Коуэлл, который на протяжении шести лет существования группы был продюсером.

О смерти Лиама Пейна

В полицию поступил звонок от менеджера гостиницы Casa Sur в районе Палермо в Буэнос-Айресе, который сообщил об "агрессивном мужчине, который, возможно, находится под влиянием наркотиков и алкоголя". Этим мужчиной оказался популярный певец.

Падение вышло с высоты приблизительно 13-14 метров. Экс-участник группы One Direction получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. До сих пор неизвестно, была ли это попытка самоубийства или произошел несчастный случай. В гостиничном номере были обнаружены пакетики с неизвестным веществом.

Фанатки Лиама Пейна возле гостиницы, где умер певец. Фото: Reuters

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