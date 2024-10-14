Ольга Сумська розчулила зверненням до покійної мами

Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/

Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська вшанувала пам'ять покійної мами. Зірка поділилася архівними сімейними кадрами найріднішої людини.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Ольга Сумська вшанувала покійну маму

Акторка у день народження покійної мами Ганни Іванівни поділилася кадрами, на яких показала найріднішу людину у різні роки життя. Сумська зізналася, що дуже сумує та постійно згадує про неї.

"Хіба можна описати словами тугу без тебе?!В серці тільки море вдячності Богу за Тебе!Дякую за життя, рідненька. Немає хвилини, аби я не думала про тебе. Господь подарував мені щастя бути твоєю доцею. Обійняти, поцілувати, притиснути до серця, поговорити про все на світі…Хіба що тільки уві сні", — написала Сумська.

Акторка втратила найріднішу людину через три дні після початку повномасштабного вторгнення РФ — 27 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Ольга Сумська вступилася за Тараса Цимбалюка. А також акторку обікрали під час вистави.