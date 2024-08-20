Акторку Ольгу Сумську обікрали під час вистави у театрі — подробиці

Українська акторка Ольга Сумська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома акторка, народна і заслужена артистка України Ольга Сумська розповіла про свою кар’єру. Зокрема, популярна українська телезірка згадала, як її "обчистили", коли вона грала на сцені театру разом зі своїм колегою і чоловіком.

Про це Ольга Сумська розповіла в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Українська акторка згадала одну ситуацію, через яку їй довелося змінювати свої плани. Виявляється, одного разу, коли вона грала у виставі разом з актором Володимиром Горянським і своїм чоловіком Віталієм Борисюком, хтось вкрав одяг.

Інтерв'ю з Ольгою Сумською. Фото: скриншот з YouTube

Через те, що в них не було цих речей, їм довелося догравати виставу без сцени, де вони були потрібні. Однак, потім цей одяг знайшли і надіслали акторам поштою.

"Я пригадую, коли у нас на одній з вистав з Володимиром Горянським і Віталіком Борисюком вкрали костюми за лаштунками на гастролях. У нас ще такі були сімейні труселя, сорочка, і хтось поцупив цю білизну. І ми вже догравали без цієї сцени, було дуже смішно, тому що потім знайшли цю білизну і нам надіслали поштою", — згадує Ольга Сумська.

Акторська кар’єра Ольги Сумської

Ольга Сумська вперше вийшла на сцену Запорізького українського драматичного театру імені М. Щорса, відігравши у виставі "Дженні Герхардт", коли їй було лише п’ять років. У 1987 році вона закінчила Київський інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого і почала працювати акторкою.

Ольга Сумська зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком у молодості. Фото: Instagram Ольги Сумської

У кіно вона вперше потрапила ще в студентські роки, отримавши роль у фільмі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". Сьогодні Ольга Сумська грає у різних театральних виставах і знімається у різноманітних фільмах.

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