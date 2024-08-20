Актрису Ольгу Сумскую обворовали во время спектакля в театре — подробности

Украинская актриса Ольга Сумская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная актриса, народная и заслуженная артистка Украины Ольга Сумская рассказала о своей карьере. В частности, популярная украинская телезвезда вспомнила, как ее "обчистили", когда она играла на сцене театра вместе со своим коллегой и мужем.

Об этом Ольга Сумская рассказала в интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Украинская актриса вспомнила одну ситуацию, из-за которой ей пришлось менять свои планы. Оказывается, однажды, когда она играла в спектакле вместе с актером Владимиром Горянским и своим мужем Виталием Борисюком, кто-то украл одежду.

Интервью с Ольгой Сумской. Фото: скриншот с YouTube

Из-за того, что у них не было этих вещей, им пришлось доигрывать спектакль без сцены, где они были нужны. Однако, потом эту одежду нашли и отправили актерам по почте.

"Я помню, когда у нас на одном из спектаклей с Владимиром Горянским и Виталиком Борисюком украли костюмы за кулисами на гастролях. У нас еще такие были семейные труселя, рубашка, и кто-то украл это белье. И мы уже доигрывали без этой сцены, было очень смешно, потому что потом нашли это белье и нам отправили по почте", — вспоминает Ольга Сумская.

Актерская карьера Ольги Сумской

Ольга Сумская впервые вышла на сцену Запорожского украинского драматического театра имени М. Щорса, отыграв в спектакле "Дженни Герхардт", когда ей было всего пять лет. В 1987 году она окончила Киевский институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого и начала работать актрисой.

Ольга Сумская со своим мужем Виталием Борисюком в молодости. Фото: Instagram Ольги Сумской

В кино она впервые попала еще в студенческие годы, получив роль в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Сегодня Ольга Сумская играет в разных театральных спектаклях и снимается в разнообразных фильмах.

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