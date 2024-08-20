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Сумська вступилася за Тараса Цимбалюка, який втрапив у скандал через пісні росіян

20 серпня 2024 13:12
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ольга Сумська виправдала Тараса Цимбалюка
Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська. Фото: скриншот з YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська прокоментувала скандал зі своїм колегою Тарасом Цимбалюком. Українці захейтили артиста за те, що він у розпал війни відпочивав у супроводі пісень російських виконавців.

Про це вона розповіла в програмі "Тур зірками".

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Акторка вступилася за Тараса. Вона зазначила, що артист є справжнім патріотом своєї країни, а з ним просто сталася прикра ситуація, яка "стала для нього уроком".

"Те, що сталося з Тарасом, сподіваюся, буде гарним уроком для нього й усіх нас, що треба бути обережним. Я дуже шаную Тараса Васильовича. Я завжди так його називаю. Я знайома з його родиною. Це неймовірні люди, наша українська інтелігенція. Тарасик — справжній українець, відданий патріот. Це просто хибний випадок, який був. Він вже написав з цього приводу, і ми його підтримали — це найголовніше", — пояснила народна артистка України.

З приводу того, що на третій рік війни деякі наші громадяни продовжують слухати російські пісні зазначила, що публічні люди мають просувати українську культуру в суспільстві, однак важко вплинути на вибір кожного.

"Як ми можемо заборонити? Що я повинна кричати на людей чи волати, виховувати? Так, у нас професія така, що ми маємо виховувати й нести саме цей наратив — любові та відданості українській культурі. Я народилася в україномовній родині, україномовна з дитинства. Тарас так само, він українець на 100 відсотків. Він настільки відданий Україні. Спілкуючись з ним, я знаю, наскільки він добре володіє українською", — додала Сумська.

Скандал із Тарасом Цимбалюком

У мережі розлетілося відео, на якому актор разом зі скандальною блогеркою Анною Алхім відпочиває у басейні під  відомі хіти російських та білоруських артистів — Земфіри, гурту "Леприконсы" та путініста Сергія Мазаєва. Українці звинуватили Цимбалюка у лицемірстві через те, що на початку війни він розповідав про важливість української мови у такий складний для країни час.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пророцтво, яке свого часу почула мама акторок Наталії та Ольги Сумських. Також ми розповідали, як Ольга Сумська роздратувала українців через прогулянку новим мостом Кличка.

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