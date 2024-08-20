Ольга Сумская оправдала Тараса Цымбалюка

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская прокомментировала скандал со своим коллегой Тарасом Цымбалюком. Украинцы захейтили артиста за то, что он в разгар войны отдыхал в сопровождении песен российских исполнителей.

Об этом она рассказала в программе "Тур зірками".

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Актриса вступилась за Тараса. Она отметила, что артист является настоящим патриотом своей страны, а с ним просто произошла досадная ситуация, которая "стала для него уроком".

"То, что произошло с Тарасом, надеюсь, будет хорошим уроком для него и всех нас, что нужно быть осторожным. Я очень уважаю Тараса Васильевича. Я всегда так его называю. Я знакома с его семьей. Это невероятные люди, наша украинская интеллигенция. Тарасик — настоящий украинец, преданный патриот. Это просто заблуждение, которое было. Он уже написал по этому поводу, и мы его поддержали — это самое главное", — объяснила народная артистка Украины.

По поводу того, что на третий год войны некоторые наши граждане продолжают слушать российские песни она отметила, что публичные люди должны продвигать украинскую культуру в обществе, однако трудно повлиять на выбор каждого.

"Как мы можем запретить? Что я должна кричать на людей или вопить, воспитывать? Да, у нас профессия такая, что мы должны воспитывать и нести именно этот нарратив - любви и преданности украинской культуре. Я родилась в украиноязычной семье, украиноязычная с детства. Тарас так же, он украинец на 100 процентов. Он настолько предан Украине. Общаясь с ним, я знаю, насколько он хорошо владеет украинским", — добавила Сумская.

Скандал с Тарасом Цымбалюком

В сети разлетелось видео, на котором актер вместе со скандальным блогером Анной Алхим отдыхает в бассейне под известные хиты российских и белорусских артистов — Земфиры, группы "Леприконсы" и путиниста Сергея Мазаева. Украинцы обвинили Цимбалюка в лицемерии из-за того, что в начале войны он рассказывал о важности украинского языка в столь сложное для страны время.

Напомним, ранее мы рассказывали о пророчестве, которое в свое время услышала мама актрис Натальи и Ольги Сумских. Также мы рассказывали, как Ольга Сумская разозлила украинцев из-за прогулки по новому мосту Кличко.