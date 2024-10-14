Ольга Сумская умилила обращением к покойной маме

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская почтила память покойной мамы. Звезда поделилась архивными семейными кадрами самого родного человека.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Ольга Сумская почтила покойную маму

Актриса в день рождения покойной мамы Анны Ивановны поделилась кадрами, на которых показала самого родного человека в разные годы жизни. Сумская призналась, что очень скучает и постоянно вспоминает о ней.

"Разве можно описать словами тоску без тебя?! В сердце только море благодарности Богу за Тебя! Спасибо за жизнь, родная. Нет минуты, чтобы я не думала о тебе. Господь подарил мне счастье быть твоей дочерью. Обнять, поцеловать, прижать к сердцу, поговорить обо всем на свете... Разве что только во сне", — написала Сумская.

Актриса потеряла самого родного человека через три дня после начала полномасштабного вторжения РФ — 27 февраля 2022 года.

Напомним, Ольга Сумская вступилась за Тараса Цымбалюка. А также актрису обокрали во время представления.