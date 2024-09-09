Ольга Сумська провела час із донькою у Львові

Акторка Ольга Сумська з донькою Ганною. Фото: instagram.com/olgasumska/

Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська вирушила на відпочинок зі своєю молодшою донькою Ганною. Зірка показала, як разом із нею проводить час у Львові.

Відповідні кадри Ольга опублікувала в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Цими вихідними Сумська вирішила приділити час доньці Ганні та разом із нею відвідала Львів. Акторка поселилася із дівчиною в готелі у центрі міста і після ситного сніданку вирушила на прогулянку культурними пам'ятками.

Талановиті акторки насолоджувалися співом вуличних музикантів та старовинною архітектурою міста. Сумська поділилася кадрами, зробленими біля Оперного театру.

Акторка Ольга Сумська з донькою Ганною у Львові. Фото: instagram.com/olgasumska/

Акторка Ольга Сумська насолоджується вуличною музикою. Фото: instagram.com/olgasumska/

Акторка Ольга Сумська з донькою Ганною біля Оперного театру. Фото: instagram.com/olgasumska/

Ольга Сумська гуляє Львовом. Фото: instagram.com/olgasumska/

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пророцтво, яке свого часу почула мама акторок Наталії та Ольги Сумських. Також ми розповідали, як Ольга Сумська роздратувала українців через прогулянку новим мостом Кличка.