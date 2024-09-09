Ольга Сумська провела час із донькою у Львові

Ольга Сумська разом з молодшою донькою насолоджується відпусткою у Львові
Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська вирушила на відпочинок зі своєю молодшою донькою Ганною. Зірка показала, як разом із нею проводить час у Львові.
Відповідні кадри Ольга опублікувала в Stories на своїй сторінці Instagram.
Ольга Сумська у Львові
Цими вихідними Сумська вирішила приділити час доньці Ганні та разом із нею відвідала Львів. Акторка поселилася із дівчиною в готелі у центрі міста і після ситного сніданку вирушила на прогулянку культурними пам'ятками.
Талановиті акторки насолоджувалися співом вуличних музикантів та старовинною архітектурою міста. Сумська поділилася кадрами, зробленими біля Оперного театру.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про пророцтво, яке свого часу почула мама акторок Наталії та Ольги Сумських. Також ми розповідали, як Ольга Сумська роздратувала українців через прогулянку новим мостом Кличка.
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