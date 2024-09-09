Ольга Сумская провела время с дочерью во Львове

Ольга Сумская вместе с младшей дочерью наслаждается отпуском во Львове
Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская отправилась на отдых со своей младшей дочкой Анной. Звезда показала, как вместе с ней проводит время во Львове.
Соответствующие кадры Ольга опубликовала в Stories на своей странице Instagram.
Ольга Сумская во Львове
В эти выходные Сумская решила уделить время дочери Анне и вместе с ней посетила Львов. Актриса поселилась с девушкой в отеле в центре города и после сытного завтрака отправилась на прогулку по культурным достопримечательностям.
Талантливые актрисы наслаждались пением уличных музыкантов и старинной архитектурой города. Сумская поделилась кадрами, сделанными у Оперного театра.
Напомним, ранее мы рассказывали о пророчестве, которое в свое время услышала мама актрис Натальи и Ольги Сумских. Также мы рассказывали, как Ольга Сумская разозлила украинцев из-за прогулки по новому мосту Кличко.
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