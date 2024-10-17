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Помер колишній учасник One Direction

17 жовтня 2024 08:58
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Пішов з життя Ліам Пейн — що сталося
Співак Ліам Пейн. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

У середу, 16 жовтня помер співак та колишній учасник популярного гурту One Direction Ліам Пейн. Йому був 31 рік.

Про це пише Page Six.

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Що сталося з музикантом

За словами місцевих чиновників, музикант випав з третього поверху свого номера в готелі CasaSur Palermo в Буенос-Айресі (Аргентина).

У заяві поліції Буенос-Айреса йдеться, що внаслідок падіння Ліам отримав травми несумісні із життям і медики констатували його смерть.

Речник Міністерства безпеки муніципалітету Буенос-Айреса Пабло Полічіккіо повідомив виданню, що музикант "викинувся з балкона своєї кімнати".

За словами Полічіккіо, поліцейські вирушили до готелю у відповідь на екстрений виклик про "агресивного чоловіка, який міг перебувати під впливом наркотиків або алкоголю". Речник додав, що коли офіцери прибули на виклик, почули удар і знайшли тіло Пейна на подвір'ї готелю.

Ліам Пейн помер
Ліам Пейн випав з балкону. Фото: Reuters
Ліам Пейн випав з балкону та помер
Помер Ліам Пейн. Фото: Reuters

Голова державної системи екстреної медичної допомоги Альберто Кресценті пояснив, що Пейн впав з висоти 13 або 14 метрів і "отримав важкі травми, які спровокували його негайну смерть". Нині правоохоронці розслідують обставини смерті Пейна і проводять розтин.

Нагадаємо, співачка Мадонна після смерті мачухи втратила рідного брата. А також пішов з життя відомий музикант Кріс Крістофферсон.

смерть поліція балкони Аргентина закордонні зірки

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08:41 Які документи військовозобов'язаному завжди потрібно мати із собою — перелік

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