Як P. Diddy причетний до смерті Лізи "Лефт Ай" Лопес — подробиці

Як померла Ліза "Лефт Ай" Лопес — страшна аварія та до чого тут P. Diddy
Американська співачка Ліза "Лефт Ай" Лопес загинула у страшній автотрощі. З моменту трагедії минуло понад 20 років, втім тепер фанати зірки вважають причетним до її гибелі заарештованого репера P. Diddy.
Редакція Новини.LIVE ділиться деталями.
Хто така Ліза "Лефт Ай" Лопес?
Співачка була буквально символом американських 90-х, як і інші артистки з гурту TLC. Він виник у 1991 році, названий від перших літер псевдонімів солісток: T-Boz (Тіонн Воткінс), Left Eye (Ліза Лопес) і Chilli (Розонда Томас).
Перший альбом Ooooooohhh… On the TLC Tip розійшовся світом у 6 мільйонів копій, другий CrazySexyCool — понад 15 мільйонів примірників, а третій FanMail — понад 10 мільйонів.
Прізвисько "Лефт Ай" ("Ліве око") з'явилося, коли співачка носила окуляри з презервативом замість лівого скла в рамках програми популяризації безпечного сексу.
Дівчина страждала від алкогольної залежності, адже почала пити з 15 років. Одного разу, коли запідозрила свого хлопця Андре Райсона у зраді, спалила його будинок і отримала за це 5 років умовно.
Як померла Ліза "Лефт Ай" Лопес?
На початку 2000-х артистка вирішила розпочати сольну кар'єру. Випустила альбом і вирушила у відпустку в Гондурас. Однак потрапила в жахливу аварію 25 квітня 2002 року. Вантажівка виїхала на зустріч, дівчина з'їхала з дороги. Із семи осіб, що були в автомобілі, загинула лише Лопес.
@yourmum_ugly
SHE KNOWSSS#diddy #dramas #trenting #sheknows #aedit #important #fyp #viralditiktok #BEYONCE p.diddy♬ πρωτότυπος ήχος - follow back - follow back
У смерті Лізи "Лефт Ай" Лопес запідозрили P. Diddy. У мережі вважають, що вона була однією з тих перспективних зірок, яких "прибрали" задля успіху Бейонсе.
@edits_place_
What if they know? 🕊️ #diddy #beyoncé #jayz #aliyah #lefteye #michaeljackson #jcoletok #sheknows♬ som original - :)
Нагадаємо, як помер Майкл Джексон. Також ми писали деталі смерті колишньої дівчини P. Diddy Кім Портер. Раніше слідчі звинуватили арештованого репера в смерті Тупака Шакура.
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