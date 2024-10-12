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Як померла Ліза "Лефт Ай" Лопес — страшна аварія та до чого тут P. Diddy

12 жовтня 2024 07:50
Валерія Соколенко - Редактор
Як P. Diddy причетний до смерті Лізи "Лефт Ай" Лопес — подробиці
Американська співачка Ліза "Лефт Ай" Лопес. Фото: скриншот
Валерія Соколенко - Редактор

Американська співачка Ліза "Лефт Ай" Лопес загинула у страшній автотрощі. З моменту трагедії минуло понад 20 років, втім тепер фанати зірки вважають причетним до її гибелі заарештованого репера P. Diddy.

Редакція Новини.LIVE ділиться деталями.

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Хто така Ліза "Лефт Ай" Лопес?

Співачка була буквально символом американських 90-х, як і інші артистки з гурту TLC. Він виник у 1991 році, названий від перших літер псевдонімів солісток: T-Boz (Тіонн Воткінс), Left Eye (Ліза Лопес) і Chilli (Розонда Томас). 

Перший альбом Ooooooohhh… On the TLC Tip розійшовся світом у 6 мільйонів копій, другий CrazySexyCool — понад 15 мільйонів примірників, а третій FanMail — понад 10 мільйонів.

Прізвисько "Лефт Ай" ("Ліве око") з'явилося, коли співачка носила окуляри з презервативом замість лівого скла в рамках програми популяризації безпечного сексу.

Дівчина страждала від алкогольної залежності, адже почала пити з 15 років. Одного разу, коли запідозрила свого хлопця Андре Райсона у зраді, спалила його будинок і отримала за це 5 років умовно.

Як померла Ліза "Лефт Ай" Лопес?

На початку 2000-х артистка вирішила розпочати сольну кар'єру. Випустила альбом і вирушила у відпустку в Гондурас. Однак потрапила в жахливу аварію 25 квітня 2002 року. Вантажівка виїхала на зустріч, дівчина з'їхала з дороги. Із семи осіб, що були в автомобілі, загинула лише Лопес.

У смерті Лізи "Лефт Ай" Лопес запідозрили P. Diddy. У мережі вважають, що вона була однією з тих перспективних зірок, яких "прибрали" задля успіху Бейонсе.

Нагадаємо, як помер Майкл Джексон.  Також ми писали деталі смерті колишньої дівчини P. Diddy Кім Портер. Раніше слідчі звинуватили арештованого репера в смерті Тупака Шакура.

США смерть вбивство секс-скандал Бейонсе P. Diddy

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