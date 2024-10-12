Как P. Diddy причастен к смерти Лизы "Лефт Ай" Лопес – подробности

Американская певица Лиза "Лефт Ай" Лопес. Фото: скриншот

Американская певица Лиза "Лефт Ай" Лопес погибла в страшной автокатастрофе. С момента трагедии прошло более 20 лет, впрочем теперь фанаты звезды считают причастным к ее смерти арестованного рэпера P. Diddy.

Редакция Новини.LIVE делится деталями.

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Кто такая Лиза "Лефт Ай" Лопес?

Певица была буквально символом американских 90-х, как и другие артистки из группы TLC. Она возникла в 1991 году, названна от первых букв псевдонимов солисток: T-Boz (Тион Уоткинс), Left Eye (Лиза Лопес) и Chilli (Розонда Томас).

Первый альбом Ooooooohhh… On the TLC Tip разошелся миром в 6 миллионов копий, второй CrazySexyCool — более 15 миллионов экземпляров, а третий FanMail — более 10 миллионов.

Прозвище "Лефт Ай" ("Левый глаз") появилось, когда певица носила очки с презервативом вместо левого стекла в рамках программы популяризации безопасного секса.

Девушка страдала от алкогольной зависимости, ведь начала пить с 15 лет. Однажды, заподозрив своего парня Андре Райсона в измене, сожгла его дом и получила за это 5 лет условно.

Как умерла Лиза "Лефт Ай" Лопес?

В начале 2000-х артистка решила начать сольную карьеру. Выпустила альбом и отправилась в отпуск в Гондурас. Однако попала в ужасную аварию 25 апреля 2002 года. Грузовик выехал на встречу, девушка съехала с дороги. Из семи человек, находившихся в автомобиле, погибла только Лопес.

В смерти Лизы "Лефт Ай" Лопес заподозрили P. Diddy. В сети считают, что она была одной из перспективных звезд, которых "убрали" ради успеха Бейонсе.

Напомним, как скончался Майкл Джексон. Также мы писали детали смерти бывшей девушки P. Diddy Ким Портер. Ранее следователи обвинили арестованного рэпера в смерти Тупака Шакура.