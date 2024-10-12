Как P. Diddy причастен к смерти Лизы "Лефт Ай" Лопес – подробности

Как умерла Лиза "Лефт Ай" Лопес — страшная авария и при чем здесь P. Diddy
Американская певица Лиза "Лефт Ай" Лопес погибла в страшной автокатастрофе. С момента трагедии прошло более 20 лет, впрочем теперь фанаты звезды считают причастным к ее смерти арестованного рэпера P. Diddy.
Редакция Новини.LIVE делится деталями.
Кто такая Лиза "Лефт Ай" Лопес?
Певица была буквально символом американских 90-х, как и другие артистки из группы TLC. Она возникла в 1991 году, названна от первых букв псевдонимов солисток: T-Boz (Тион Уоткинс), Left Eye (Лиза Лопес) и Chilli (Розонда Томас).
Первый альбом Ooooooohhh… On the TLC Tip разошелся миром в 6 миллионов копий, второй CrazySexyCool — более 15 миллионов экземпляров, а третий FanMail — более 10 миллионов.
Прозвище "Лефт Ай" ("Левый глаз") появилось, когда певица носила очки с презервативом вместо левого стекла в рамках программы популяризации безопасного секса.
Девушка страдала от алкогольной зависимости, ведь начала пить с 15 лет. Однажды, заподозрив своего парня Андре Райсона в измене, сожгла его дом и получила за это 5 лет условно.
Как умерла Лиза "Лефт Ай" Лопес?
В начале 2000-х артистка решила начать сольную карьеру. Выпустила альбом и отправилась в отпуск в Гондурас. Однако попала в ужасную аварию 25 апреля 2002 года. Грузовик выехал на встречу, девушка съехала с дороги. Из семи человек, находившихся в автомобиле, погибла только Лопес.
@yourmum_ugly
SHE KNOWSSS #diddy #dramas #trenting #sheknows #aedit #important #fyp #viralditiktok #BEYONCE p.diddy♬ πρωτότυπος ήχος - follow back - follow back
В смерти Лизы "Лефт Ай" Лопес заподозрили P. Diddy. В сети считают, что она была одной из перспективных звезд, которых "убрали" ради успеха Бейонсе.
@edits_place_
What if they know? 🕊️ #diddy #beyoncé #jayz #aliyah #lefteye #michaeljackson #jcoletok #sheknows♬ som original - :)
Напомним, как скончался Майкл Джексон. Также мы писали детали смерти бывшей девушки P. Diddy Ким Портер. Ранее следователи обвинили арестованного рэпера в смерти Тупака Шакура.
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