Ушел из жизни Лиам Пэйн - что произошло

Умер бывший участник One Direction
В среду, 16 октября, умер певец и бывший участник популярной группы One Direction Лиам Пейн. Ему был 31 год.
Об этом пишет Page Six.
Что произошло с музыкантом
По словам местных чиновников, музыкант выпал с третьего этажа своего номера в отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе (Аргентина).
В заявлении полиции Буэнос-Айреса говорится, что в результате падения Лиам получил травмы несовместимые с жизнью и медики констатировали его смерть.
Спикер Министерства безопасности муниципалитета Буэнос-Айреса Пабло Поличикио сообщил изданию, что музыкант "выбросился с балкона своей комнаты".
По словам Поличикио, полицейские отправились в гостиницу в ответ на экстренный вызов об "агрессивном мужчине, который мог находиться под влиянием наркотиков или алкоголя". Спикер добавил, что когда офицеры прибыли по вызову, услышали удар и нашли тело Пейна во дворе гостиницы.
Глава государственной системы экстренной медицинской помощи Альберто Кресценти пояснил, что Пэйн упал с высоты 13 или 14 метров и "получил тяжелые травмы, спровоцировавшие его немедленную смерть". В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства смерти Пейна и производят вскрытие.
Напомним, певица Мадонна после смерти мачехи потеряла родного брата. А также ушел из жизни известный музыкант Крис Кристоферсон.
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