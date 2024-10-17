Ушел из жизни Лиам Пэйн - что произошло

Певец Лиам Пейн. Фото: Reuters

В среду, 16 октября, умер певец и бывший участник популярной группы One Direction Лиам Пейн. Ему был 31 год.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Что произошло с музыкантом

По словам местных чиновников, музыкант выпал с третьего этажа своего номера в отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В заявлении полиции Буэнос-Айреса говорится, что в результате падения Лиам получил травмы несовместимые с жизнью и медики констатировали его смерть.

Спикер Министерства безопасности муниципалитета Буэнос-Айреса Пабло Поличикио сообщил изданию, что музыкант "выбросился с балкона своей комнаты".

По словам Поличикио, полицейские отправились в гостиницу в ответ на экстренный вызов об "агрессивном мужчине, который мог находиться под влиянием наркотиков или алкоголя". Спикер добавил, что когда офицеры прибыли по вызову, услышали удар и нашли тело Пейна во дворе гостиницы.

Лиам Пэйн выпал с балкона. Фото: Reuters

Умер Лиам Пейн. Фото: Reuters

Глава государственной системы экстренной медицинской помощи Альберто Кресценти пояснил, что Пэйн упал с высоты 13 или 14 метров и "получил тяжелые травмы, спровоцировавшие его немедленную смерть". В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства смерти Пейна и производят вскрытие.

Напомним, певица Мадонна после смерти мачехи потеряла родного брата. А также ушел из жизни известный музыкант Крис Кристоферсон.