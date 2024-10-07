Мадонна втратила рідного брата

Співачка Мадонна із покійним братом Крістофером Чікконе. Фото: instagram.com/madonna/

Брат відомої співачки Мадонни Крістофер Чікконе помер через онкологію. Чоловіку було 63.

Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Мій брат Крістофер помер. Він був найближчою людиною для мене протягом тривалого часу. Важко пояснити наш зв'язок", — повідомила про горе виконавиця.

Мадонна і Крістофер разом починали кар'єру в 1980-х роках, він був одним з її бек-вокалістів. Він також був костюмером і дизайнером шоу співачки, а на початку 90-х був арт-директором світового турне своєї сестри.

Хоча їх відносини були не завжди простими, Мадонна завжди намагалася підтримувати Крістофера після того, як дізналась про його смертельний діагноз.

"Я робила все можливе, щоб він жив якомога довше. Йому було так боляче під кінець. Ми знову взялися за руки, заплющили очі і почали танцювати. Разом", — поділилася зірка.

Співачка Мадонна втратила брата. Фото: instagram.com/madonna/

У Мадонни помер брат. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна втратила рідну людину. Фото: instagram.com/madonna/

Нагадаємо, близька людина для батька Мадонни нещодавно померла. Також співачка засвітилась в обіймах молодого красеня.