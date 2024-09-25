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Мадонна у корсеті з глибоким декольте влаштувала фотосесію з молодим красунчиком

25 вересня 2024 08:36
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Мадонна у корсеті з глибоким декольте влаштувала фотосесію з молодим красунчиком
Співачка Мадонна з манекенником. Фото: instagram.com/madonna/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Мадонна позувала у розкішній білизні під час Міланського тижня моди. 66-річна поп-ікона відвідала ексклюзивний захід SEVENTY ONE Gin, який відбувся в рамках вечері Dolce & Gabbana.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка розпустила волосся та позувала у пікантних позах. Зірка вбралася корсет та панчохи.

 

Співачка Мадонна з манекенником
Співачка Мадонна з манекенником. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Демонструючи широке декольте в чорному бюстгальтері з низьким вирізом, зірка одягла стильну чорно-білу сукню в білизняному стилі. У чорному мереживному корсеті, колготках у сіточку та білій сітчастій спідниці Мадонна спокусливо позувала. На одному з фото вона була зображена в обіймах моделі Алтон.

Зірка закрутила роман з футболістом на ім'я Акім. Пара щойно повернулася з Італії, де зупинилася в особняку друзів Мадонни відомих модельєрів Доменіко Дольче і Стефано Габбана. Мадонна та Акім мають 38-річну різницю у віці.

Нагадємо, фанати подали на Мадонну до суду. А раніше ми писали, що Мадонну підловили на побаченні з хлопцем, який набагато молодший співачки.

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Новина з відео

08:30 Відстрочка по догляду за батьками з інвалідністю III групи — чи можна отримати

08:20 Понад 1200 окупантів — у Генштабі оприлюднили нові дані втрат ворога

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