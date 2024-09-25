Мадонна у корсеті з глибоким декольте влаштувала фотосесію з молодим красунчиком
Мадонна позувала у розкішній білизні під час Міланського тижня моди. 66-річна поп-ікона відвідала ексклюзивний захід SEVENTY ONE Gin, який відбувся в рамках вечері Dolce & Gabbana.
Про це пише Daily Mail.
Мадонна завітала на модну вечірку
Співачка розпустила волосся та позувала у пікантних позах. Зірка вбралася корсет та панчохи.
Демонструючи широке декольте в чорному бюстгальтері з низьким вирізом, зірка одягла стильну чорно-білу сукню в білизняному стилі. У чорному мереживному корсеті, колготках у сіточку та білій сітчастій спідниці Мадонна спокусливо позувала. На одному з фото вона була зображена в обіймах моделі Алтон.
Зірка закрутила роман з футболістом на ім'я Акім. Пара щойно повернулася з Італії, де зупинилася в особняку друзів Мадонни відомих модельєрів Доменіко Дольче і Стефано Габбана. Мадонна та Акім мають 38-річну різницю у віці.
Нагадємо, фанати подали на Мадонну до суду. А раніше ми писали, що Мадонну підловили на побаченні з хлопцем, який набагато молодший співачки.
Читайте Новини.LIVE!