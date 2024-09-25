Мадонна в корсете с глубоким декольте устроила фотосессию с молодым красавчиком

Певица Мадонна с манекенщиком. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна позировала в роскошном белье во время Миланской недели моды. 66-летняя поп-икона посетила эксклюзивное мероприятие SEVENTY ONE Gin, которое состоялось в рамках ужина Dolce & Gabbana.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица распустила волосы и позировала в пикантных позах. Звезда нарядилась в корсет и чулки.

Певица Мадонна с манекенщиком. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Демонстрируя широкое декольте в черном бюстгальтере с низким вырезом, звезда надела стильное черно-белое платье в бельевом стиле. В черном кружевном корсете, колготках в сеточку и в белой сетчатой юбке Мадонна соблазнительно позировала. На одном из фото она была изображена в объятиях модели Алтона.

Ранее стало известно, что звезда закрутила роман с футболистом по имени Аким. Пара только что вернулась из Италии, где остановилась в особняке друзей Мадонны известных модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. Мадонна и Аким имеют 38-летнюю разницу в возрасте.

Напомним, фанаты подали на Мадонну в суд. А раньше мы писали, что Мадонну подловили на свидании с парнем, который намного младше певицы.