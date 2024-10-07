Мадонна потеряла родного брата

Певица Мадонна с покойным братом Кристофером Чикконе. Фото: instagram.com/madonna/

Брат известной певицы Мадонны Кристофер Чикконе скончался из-за онкологии. Мужчине было 63.

Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

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"Мой брат Кристофер умер. Он был самым близким человеком для меня в течение длительного времени. Трудно объяснить нашу связь", — сообщила о горе исполнительница.

Мадонна и Кристофер вместе начинали карьеру в 1980-х годах и был одним из ее бэк-вокалистов. Он также являлся костюмером и дизайнером шоу певицы, а в начале 90-х был арт-директором мирового турне своей сестры.

Хотя их отношения были не всегда просты, Мадонна всегда пыталась поддерживать Кристофера после того, как узнала о его смертельном диагнозе.

"Я делала все возможное, чтобы он жил как можно дольше. Ему было так больно на исходе. Мы снова взялись за руки, закрыли глаза и начали танцевать. Вместе", — поделилась звезда.

Певица Мадонна потеряла брата. Фото: instagram.com/madonna/

У Мадонны умер брат. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна потеряла родного человека. Фото: instagram.com/madonna/

Напомним, близкий человек для отца Мадонны недавно скончался. Также певица засветилась в объятиях молодого красавца.