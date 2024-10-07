Мадонна потеряла родного брата

Мадонна после смерти мачехи потеряла еще одного близкого человека
Брат известной певицы Мадонны Кристофер Чикконе скончался из-за онкологии. Мужчине было 63.
Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.
Мадонна потеряла родного человека
Родной брат поп-звезды скончался от рака в пятницу, 4 октября.
"Мой брат Кристофер умер. Он был самым близким человеком для меня в течение длительного времени. Трудно объяснить нашу связь", — сообщила о горе исполнительница.
Мадонна и Кристофер вместе начинали карьеру в 1980-х годах и был одним из ее бэк-вокалистов. Он также являлся костюмером и дизайнером шоу певицы, а в начале 90-х был арт-директором мирового турне своей сестры.
Хотя их отношения были не всегда просты, Мадонна всегда пыталась поддерживать Кристофера после того, как узнала о его смертельном диагнозе.
"Я делала все возможное, чтобы он жил как можно дольше. Ему было так больно на исходе. Мы снова взялись за руки, закрыли глаза и начали танцевать. Вместе", — поделилась звезда.
Напомним, близкий человек для отца Мадонны недавно скончался. Также певица засветилась в объятиях молодого красавца.
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