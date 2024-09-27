Померла мачуха Мадонни

У родині Мадонни сталося горе
Померла мачуха популярної співачки Мадонни, Джоан Чікконе. Їй був 81 рік.
Про це повідомляє Page Six.
Мадонна втратила близьку людину
Рідна людина зірки померла у вівторок, 24 вересня, після "короткої боротьби з дуже агресивним раком".
"Її буде страшенно не вистачати родині та друзям, життя яких вона збагатила своїм ентузіазмом, радістю і любов'ю", — йдеться в некролозі.
Джоан вийшла заміж за батька Мадонни, Сільвіо Тоні Чікконе, у квітні 1966 року і разом вони виховали шістьох дітей — Ентоні, Мартіна, Мадонну, Паулу, Крістофера і Мелані Чікконе.
Рідна матір Мадонни померла від раку грудей у 1963 році, коли співачці було лише 5 років.
Семиразова володарка "Греммі" не мала близьких стосунків зі своєю мачухою. У 2002 році в інтерв'ю Ларрі Кінгу вона зізналась, що "не прийняла" Джоан.
Нагадємо, фанати подали на Мадонну до суду. А раніше ми писали, що Мадонну підловили на побаченні з хлопцем, який набагато молодший співачки.
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