Умерла мачеха Мадонны

В семье Мадонны произошло горе
Умерла мачеха популярной певицы Мадонны, Джоан Чикконе. Ей был 81 год.
Об этом сообщает Page Six.
Мадонна потеряла близкого человека
Родной человек звезды умер во вторник, 24 сентября, после "краткой борьбы с очень агрессивным раком".
"Ее будет ужасно не хватать семье и друзьям, жизнь которых она обогатила своим энтузиазмом, радостью и любовью", — говорится в некрологе.
Джоан вышла замуж за отца Мадонны, Сильвио Тони Чикконе, в апреле 1966 года и вместе они воспитали шестерых детей — Энтони, Мартина, Мадонну, Паулу, Кристофера и Мелани Чикконе.
Родная мать Мадонны умерла от рака груди в 1963 году, когда певице было всего 5 лет.
У семикратной обладательницы "Грэмми" не было близких отношений со своей мачехой. В 2002 году в интервью Ларри Кингу она призналась, что "не приняла" Джоан.
Напомним, фанаты подали на Мадонну в суд. А раньше мы писали, что Мадонну подловили на свидании с парнем, который намного младше певицы.
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