Умерла мачеха Мадонны

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Умерла мачеха популярной певицы Мадонны, Джоан Чикконе. Ей был 81 год.

Об этом сообщает Page Six.

Читайте также:

Мадонна потеряла близкого человека

Родной человек звезды умер во вторник, 24 сентября, после "краткой борьбы с очень агрессивным раком".

"Ее будет ужасно не хватать семье и друзьям, жизнь которых она обогатила своим энтузиазмом, радостью и любовью", — говорится в некрологе.

Джоан вышла замуж за отца Мадонны, Сильвио Тони Чикконе, в апреле 1966 года и вместе они воспитали шестерых детей — Энтони, Мартина, Мадонну, Паулу, Кристофера и Мелани Чикконе.

Мачеха Мадонны Джоан Чикконе. Фото: некролог

Родная мать Мадонны умерла от рака груди в 1963 году, когда певице было всего 5 лет.

У семикратной обладательницы "Грэмми" не было близких отношений со своей мачехой. В 2002 году в интервью Ларри Кингу она призналась, что "не приняла" Джоан.

Напомним, фанаты подали на Мадонну в суд. А раньше мы писали, что Мадонну подловили на свидании с парнем, который намного младше певицы.