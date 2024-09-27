Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В семье Мадонны произошло горе arrow

В семье Мадонны произошло горе

27 сентября 2024 07:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Умерла мачеха Мадонны
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Умерла мачеха популярной певицы Мадонны, Джоан Чикконе. Ей был 81 год.

Об этом сообщает Page Six.

Читайте также:

Мадонна потеряла близкого человека

Родной человек звезды умер во вторник, 24 сентября, после "краткой борьбы с очень агрессивным раком".

"Ее будет ужасно не хватать семье и друзьям, жизнь которых она обогатила своим энтузиазмом, радостью и любовью", — говорится в некрологе.

Джоан вышла замуж за отца Мадонны, Сильвио Тони Чикконе, в апреле 1966 года и вместе они воспитали шестерых детей — Энтони, Мартина, Мадонну, Паулу, Кристофера и Мелани Чикконе.

В семье Мадонны произошло горе - фото 1
Мачеха Мадонны Джоан Чикконе. Фото: некролог

Родная мать Мадонны умерла от рака груди в 1963 году, когда певице было всего 5 лет.

У семикратной обладательницы "Грэмми" не было близких отношений со своей мачехой. В 2002 году в интервью Ларри Кингу она призналась, что "не приняла" Джоан.

Напомним, фанаты подали на Мадонну в суд. А раньше мы писали, что Мадонну подловили на свидании с парнем, который намного младше певицы.

рак семья Мадонна зарубежные звезды певица

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:16 Оккупанты атаковали Херсонскую область — есть попадания и погибший

08:07 Повестки по почте — глава Укрпочты раскрыл, какой вид имеет письмо с повесткой

08:05 Владимир Зеленский сегодня встретится с Дональдом Трампом

08:02 В Ивано-Франковске забронированный мужчина судился с ТЦК из-за мобилизации

08:00 Помощь от государства до 4,5 тыс. грн — кто получит с 1 октября

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

07:43 В Ростове раздавались мощные взрывы и возник пожар — что известно

07:26 Очереди на границе Украины — где фиксируют больше всего автомобилей утром

07:21 Мужчина подделал документы ДТЭК, чтобы сбежать за границу — как его наказал суд

07:07 Доллар, евро и злотый дешевеют — курс иностранных валют сегодня

08:16 Оккупанты атаковали Херсонскую область — есть попадания и погибший

08:07 Повестки по почте — глава Укрпочты раскрыл, какой вид имеет письмо с повесткой

08:05 Владимир Зеленский сегодня встретится с Дональдом Трампом

08:02 В Ивано-Франковске забронированный мужчина судился с ТЦК из-за мобилизации

08:00 Помощь от государства до 4,5 тыс. грн — кто получит с 1 октября

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

07:43 В Ростове раздавались мощные взрывы и возник пожар — что известно

07:26 Очереди на границе Украины — где фиксируют больше всего автомобилей утром

07:21 Мужчина подделал документы ДТЭК, чтобы сбежать за границу — как его наказал суд

07:07 Доллар, евро и злотый дешевеют — курс иностранных валют сегодня

07:03 Что значит, когда человеку очень хочется шоколада — объяснение ученных

Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации