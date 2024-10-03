Що їсть Мадонна на сніданок для стрункої фігури — правила харчування

Американська співачка Мадонна. Фото: instagram/madonna

Популярна співачка Мадонна вражає неймовірним виглядом у свої 66 років. У неї ідеальна фігура. Все завдяки правильному харчуванню та зайняттям спортом.

Про це пише видання Life and Style.

Читайте також:

Що їсть Мадонна на сніданок, щоб залишатись стрункою

Співачка Мадонна у молодості страждала від зайвої ваги та мала схильність до повноти. Однак, завдяки силі волі вона взяла своє життя під контроль.

Нині зірка вражає підтягнутим тілом. Мадонна дотримується макробіотичної дієти. Вона ніколи не їсть: м'яса, ковбас, хліба, молочних продуктів, солодощів та смаженого.

Мадонна снідає рисом з ягодами. Фото: instagram/madonna

Натомість додала до раціону боби, горіхи, рибу та насіння. Вони збагачені вітамінами та мікроелементами — клітковиною, вітаміном Е та вітамінами групи В, залізом, міддю, цинком, магнієм, антиоксидантами, ненасиченими жирними кислотами, вуглеводами, білком, фітохімікатами та водою.

На сніданок селебріті спочатку випиває склянку свіжого соку, влітку вибирає кавуновий. А потім вже їсть пропарений бурий рис з яйцями, ягодами та вівсяними пластівцями.

Водночас співачка не забуває про спорт. Вона займається з тренером, який розробив їй курс тренувань. Зірці найбільше до смаку йога, танцювальний фітнес, пілатес та кардіо. Мадонна часто займається у групах. Запрошує своїх друзів і близьких. Вона вважає, що в такій атмосфері заняття стають більш приємними.

Мадонна займається спортом. Фото: instagram/madonna

Також один із секретів зірки — це розпорядок дня. Вона суворо до цього ставиться. Розподіляє свій час так, щоб його вистачило на розваги, тренування, відпочинок і роботу. Все це допомагає організму легше сприймати навантаження.

Нагадаємо, близька людина для батька Мадонни нещодавно померла. Також співачка засвітилась в обіймах молодого красеня.