Что ест Мадонна на завтрак для стройной фигуры?

Американская певица Мадонна. Фото: instagram/madonna

Популярная певица Мадонна поражает невероятным видом в свои 66 лет. У нее идеальная фигура. Все благодаря правильному питанию и занятиям спортом.

Об этом пишет издание Life and Style.

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Певица Мадонна в молодости страдала от лишнего веса и имела склонность к полноте. Однако благодаря силе воли она взяла свою жизнь под контроль.

В настоящее время звезда поражает подтянутым телом. Мадонна придерживается макробиотической диеты. Она никогда не ест: мяса, колбас, хлеба, молочных продуктов, сладостей и жареного.

Мадонна завтракает рисом с ягодами. Фото: instagram/madonna

Вместо этого добавила в рацион бобы, орехи, рыбу и семена. Они обогащены витаминами и микроэлементами – клетчаткой, витамином Е и витаминами группы В, железом, медью, цинком, магнием, антиоксидантами, ненасыщенными жирными кислотами, углеводами, белком, фитохимикатами и водой.

На завтрак селебрити сначала выпивает стакан свежевыжатого сока, летом выбирает арбузный. А потом уже ест пропаренный бурый рис с яйцами, ягодами и овсяными хлопьями.

В то же время певица не забывает о спорте. Она занимается с тренером, разработавшим ей курс тренировок. Звезде больше всего по вкусу йога, танцевальный фитнес, пилатес и кардио. Мадонна частенько занимается в группах. Приглашает своих друзей и близких. Она считает, что в такой атмосфере занятия становятся приятнее.

Мадонна занимается спортом. Фото: instagram/madonna

Также один из секретов звезды — это распорядок дня. Она строго к этому относится. Распределяет свое время так, чтобы его хватило на развлечения, тренировку, отдых и работу. Все это помогает организму легче принимать нагрузку.

Напомним, близкий человек для отца Мадонны недавно скончался. Также певица засветилась в объятиях молодого красавца.