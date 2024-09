Помер актор та співак Кріс Крістофферсон

Кантрі-співак та актор Кріс Крістофферсон. Фото: Reuters

Пішов з життя відомий кантрі-співак і володар Греммі Кріс Крістофферсон. Йому було 88 років.

Про це повідомляє видання People.

Представник зірки повідомив, що Кріс помер у своєму будинку на Мауї в суботу, 28 вересня, в оточенні родини.

"З болем у серці ми ділимося новиною, що наш чоловік/батько/дідусь Кріс Крістофферсон мирно пішов з життя в суботу, 28 вересня, у себе вдома. Дякуємо вам за те, що любили його всі ці роки, і коли ви бачите веселку, знайте, що він посміхається нам усім", — йдеться в заяві його сім'ї, передає PEOPLE.

Він написав кілька класичних кантрі-пісень, серед яких Sunday Morning Coming Down, яку виконували Рей Стівенс і Джонні Кеш, та Me and Bobby McGee Дженіс Джоплін.

Кантрі-співак та актор Кріс Крістофферсон. Фото: Reuters

Крістофферсон отримав три нагороди Греммі, в тому числі за найкращу кантрі-пісню Help Me Make It Through the Night.

Він також став відомим, зігравши з Барбарою Стрейзанд у римейку "Зірка народилася" 1976 року. Роль рокера-саморуйнівника Джона Нормана Говарда принесла акторові нагороду "Золотий глобус" у 1977 році.

Кріс Крістофферсон та Барбара Стрейзанд у фільмі "Зірка народилася". Фото: Courtesy Everett Collection

Він також відомий за роль Вістлера у трилогії "Блейд" разом із Веслі Снайпсом.

Нагадаємо, пішов з життя актор Валерій Бассель. А також акторка Емма Вотсон вшанувала пам'ять колеги за фільмом "Гаррі Поттер" Меггі Сміт.