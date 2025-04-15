Погода сьогодні, 15 квітня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час снігу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 квітня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. На Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ. На решті території без опадів.

Про це в понеділок, 14 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 15 квітня

Карта "Прогноз погоди в Україні" від Укргідрометцентру

Південний і південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +1...6 °С. У південних, східних і центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С. Денна температура становитиме +15...+20 °С, на Закарпатті та узбережжі морів — +10...+15 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура в області триматиметься в межах +1...+6 °С, а у столиці — +4...+6 °С. Удень у Києві потеплішає до +16...+18 °С, а за межами обласного центру — до +15...20 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у вівторок, 15 квітня, передбачається +14...+20 °С. Найтепліше буде у східних областях, а найпохолодніше — на заході та в районах, які близькі до моря.

Очікується сильний вітер південного напрямку. Штормові пориви ймовірні на заході, півночі, у Криму та Приазов'ї. У більшості центральних, південних областях і на сході країни вітер буде помірним.

У Києві буде сухо, сонячно, +16...+18 °С.

Раніше Наталка Діденко спрогнозувала погоду на Великдень. Буде здебільшого сухо й сонячно. Повітря в деяких регіонах прогріється до +23 °С.

Також ми повідомляли, що в Харкові ніч 15 квітня буде із заморозками. А от удень у місті потепілшає до +17...+19 °С.