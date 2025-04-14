Погода в Україні 15 квітня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Сонячна весняна погода. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

В Україну нарешті прийшло довгоочікуване весняне тепло. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, погода нарешті буде комфортною — весь передвеликодній тиждень буде теплим і переважно сонячним.

Про це Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці у Telegram.

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Погода в Україні 15 квітня

Вже завтра, у вівторок 15 квітня, температура повітря вдень коливатиметься в межах +14...+20 °C. Найтепліше буде на сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться вище +20 °C, а трохи прохолодніше буде в західних областях та в регіонах, що межують із морем.

Температурна карта України 15 квітня. Фото: Метеопост

Наталка Діденко попереджає, що у вівторок буде сильний вітер. Штормові пориви очікуються на заході, півночі, в Криму та Приазов'ї. В центральних, південних та східних регіонах вітер буде помірним.

Прогноз погоди у Києві на 15 квітня

У Києві 15 квітня очікується чудова весняна погода. Дощів не очікується, буде багато сонця та легкий вітер. Вдень повітря прогріється до +16...+18 °C. І така погода, за словами Наталки Діденко, протримається в столиці весь тиждень. Надалі буде іще тепліше.

Погода на Великдень — чого очікувати 20 квітня

Що стосується Великодня, який цього року припадає на 20 квітня, то Наталка Діденко стверджує, що по Україні буде переважно сонячна та суха погода. Вночі очікується +7...+12 °C, а вдень повітря прогріється до +18...+23 °C. У західних областях 20 квітня можливі дощі з грозами, а температура сягне +16...+21 °C.

Нагадаємо, синоптики прогнозують дощовий та прохолодний травень.

Втім сьогодні, 14 квітня, синоптики обіцяють теплий та сонячний день у більшості областях України.