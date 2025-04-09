Прогноз погоди в Україні на травень 2025 — коли буде потепління

Люди ховаються під парасолька в дощ. Фото: УНІАН

Початок травня в Україні може здивувати несподіваними погодними контрастами. Замість очікуваного весняного тепла до деяких регіонів може увірватися арктичне повітря. За прогнозами синоптиків, у перших числах місяця погода може погіршитися — можливе істотне зниження температури. Місцями до кількох градусів вище нуля, а подекуди ймовірні заморозки.

Новини.LIVE розповість, яка погода, імовірно, буде у травні та до чого готуватися українцям.

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Травень може здивувати і літніми грозами, і заморозками одночасно

Метеорологиня Наталія Голеня нагадує, що травень — перехідний місяць, і такі коливання є типовими. Навіть після порівняно м’якої весни нерідко повертаються нічні морози. Згодом, уже в середині місяця, в Україні починають з’являтися літні атмосферні явища: грози, град і шквали. Однак, щоб вважати погоду по-справжньому літньою, середньодобова температура має стабільно триматися вище +15 °C.

Що прогнозує народний синоптик

Народний синоптик із Волині Володимир Деркач також застерігає, що перша декада травня буде прохолодною. Помірні температури триматимуться щонайменше до середини місяця, а ближче до завершення першої половини очікується потепління. У цей період можливі опади.

Друга декада буде теплішою, але з меншою кількістю дощів. Хоча навіть так стабільної погоди очікувати не варто — короткочасні зливи все ж траплятимуться. Натомість третя декада, за словами Деркача, знову принесе погіршення погодних умов. Можливе зниження температури, вітри та вологість. Наприкінці місяця, втім, слід очікувати повернення тепла — не літнього, але комфортного.

Погода у Києві в травні 2025 року. Фото: скриншот

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Аномалії травня та довгострокові прогнози

За даними багаторічних спостережень, травень в Україні характеризується значними перепадами температури. Середньомісячні значення зазвичай коливаються в межах +13...+17 °C, у гірських районах — на кілька градусів нижчі. Заморозки в цей період не виняток, бо за всю історію фіксувалися випадки морозів до -6 °C. Водночас траплялися й аномальні спекотні періоди, зокрема з температурою навіть до +39 °C.

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Портал Wisemeteo прогнозує, що травень 2025 року буде доволі мінливим. Середні температури сягатимуть +13…+15 °C, однак можливі "гойдалки" — від похолодань до +6 °C до потепління до +23 °C залежно від регіону. Найбільше опадів прогнозується у другій декаді травня, імовірні навіть затяжні дощі.

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Своєю чергою, AccuWeather очікує такий хід подій: у перші дні місяця температура триматиметься в межах +16 °C, на півдні до +19 °C. Вже після 7 травня можливе потепління до +17 °C із частими дощами, а в середині травня — ймовірні грози. Третя декада буде дуже комфортною — прогнозується значне підвищення температури до +23 °C.

Нагадаємо, синоптики попередили про аномальні погодні зміни по Україні з 7 по 13 квітня.

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