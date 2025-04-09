Прогноз погоды в Украине на май 2025 — когда будет потепление

Люди прячутся под зонтик в дождь. Фото: УНИАН

Начало мая в Украине может удивить неожиданными погодными контрастами. Вместо ожидаемого весеннего тепла в некоторые регионы может ворваться арктический воздух. По прогнозам синоптиков, в первых числах месяца погода может ухудшиться - возможно существенное снижение температуры. Местами до нескольких градусов выше нуля, а местами вероятны заморозки.

Новини.LIVE расскажет, какая погода, вероятно, будет в мае и к чему готовиться украинцам.

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Метеоролог Наталья Голеня напоминает, что май — переходный месяц, и такие колебания являются типичными. Даже после сравнительно мягкой весны нередко возвращаются ночные морозы. Со временем, уже в середине месяца, в Украине начинают появляться летние атмосферные явления: грозы, град и шквалы. Однако, чтобы считать погоду по-настоящему летней, среднесуточная температура должна стабильно держаться выше +15 °C.

Что прогнозирует народный синоптик

Народный синоптик с Волыни Владимир Деркач также предостерегает, что первая декада мая будет прохладной. Умеренные температуры будут держаться как минимум до середины месяца, а ближе к завершению первой половины ожидается потепление. В этот период возможны осадки.

Вторая декада будет теплее, но с меньшим количеством дождей. Хотя даже так стабильной погоды ожидать не стоит — кратковременные ливни все же будут случаться. Зато третья декада, по словам Деркача, снова принесет ухудшение погодных условий. Возможно снижение температуры, ветры и влажность. В конце месяца, впрочем, следует ожидать возвращения тепла - не летнего, но комфортного.

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Аномалии мая и долгосрочные прогнозы

По данным многолетних наблюдений, май в Украине характеризуется значительными перепадами температуры. Среднемесячные значения обычно колеблются в пределах +13...+17 °C, в горных районах — на несколько градусов ниже. Заморозки в этот период не исключение, потому что за всю историю фиксировались случаи морозов до -6 °C. В то же время случались и аномальные жаркие периоды, в частности с температурой даже до +39 °C.

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Портал Wisemeteo прогнозирует, что май 2025 года будет довольно изменчивым. Средние температуры будут достигать +13...+15 °C, однако возможны "качели" — от похолоданий до +6 °C до потепления до +23 °C в зависимости от региона. Больше всего осадков прогнозируется во второй декаде мая, вероятны даже затяжные дожди.

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В свою очередь, AccuWeather ожидает такой ход событий: в первые дни месяца температура будет держаться в пределах +16 °C, на юге до +19 °C. Уже после 7 мая возможно потепление до +17 °C с частыми дождями, а в середине мая — вероятны грозы. Третья декада будет очень комфортной — прогнозируется значительное повышение температуры до +23 °C.

Напомним, синоптики предупредили об аномальных погодных изменениях по Украине с 7 по 13 апреля.

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