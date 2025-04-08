Що не можна робити на городі після дощу — важливі правила, поради дачникам

Дачниця, яка працює на городі. Фото: Voluntouring.org

Для всіх дачників дощ на городі вважається справжнім подарунком, адже у вологій землі рослини краще ростуть, але мокра погода — це не завжди добре. Досвідчені дачники розповіли, чого категорично не можна робити на городі після того, як надворі був дощ.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Не ходити по городу

Коли ви наступаєте на землю, це знижує її аерацію, через що коренева система рослин на городі відчуває, що їй не вистачає кисню. Однак, якщо вам, все ж таки, потрібно пройтись по городу, покладіть між рядами якісь дошки або плити, щоб знизити тиск на землю.

Не поливати рослини

Якщо після дощу ви полиєте культури на городі, ви ризикуєте нашкодити їм. Справа в тому, що надмірна волога видалить всі корисні елементи в ґрунті та створить сприятливе середовише для розвитку грибкових хвороб. Щоб цього уникнути, дочекайтеся, доки верхній шар землю висохне принаймні на три-чотири сантиметра, а вже потім поливайте рослини.

Дачниця, яка поливає рослини на городі. Фото: Pexels

Не обрізати і не пасинкувати рослини

Запам’ятайте, що зволожені рослини особливо вразливі до різних інфекцій — зрізи на листях і стеблах вражаються різними бактеріями і грибками. Щоб знизити ризик розвитку цих захворювань, дочекайтеся, поки надворі не буде опадів і буде сонце.

Не підживлювати рослини

Добрива із вмістом азоту чи інших елементів можуть обпекти коріння рослин через те, що вони активніше розчиняються в умовах надмірної вологи. Якщо ви плануєте удобрити рослини, зробіть це або за день до опадів, або за кілька днів після дощу, коли земля підсохне.

Процес підживлення рослин на городі. Фото: Pinterest

Не розпушувати землю

Дачники з досвідом стверджують, що розпушування мокрої землі провокує виникнення щільних грудок, які згодом стають твердою кіркою. Це, в свою чергу, не дає волозі та повітрю проникати до рослин. Але глина після сильного дощу може вкритися кіркою, тому її треба обережно розпушити вилами.

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